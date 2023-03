To dlatego Lewandowski gra gorzej. "Mundial to jedno, ale jest inne wyjaśnienie"

FC Barcelona przeżywa aktualnie kryzys Piłkarze Xaviego przegrali rewanżowe spotkanie 1/16 finału Ligi Europy z Manchesterem United (1:2) przez co odpadli z rozgrywek i nie zobaczymy ich już w tym sezonie w europejskich pucharach. Polegli również w ubiegły weekend w ligowej konfrontacji z Almerią (0:1). Na domiar złego podczas tego spotkania Robert Lewandowski doznał kontuzji naciągnięcia mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze i do gry wróci najwcześniej 12 marca. Opuści m.in. pierwszy mecz półfinałowy Pucharu Króla, w którym Barcelona zmierzy się z Realem Madryt.

Dziennikarz uderza w Lewandowskiego. "Sprowadzenie kolejnego napastnika jest koniecznością"

Pomijając uraz, Lewandowski miał ostatnio problem z trafieniem do bramki rywali. Nie zdarza mu się to często, dlatego wielu ekspertów doszukuje się potencjalnych przyczyn spadku formy Polaka. W rozmowie z WP SportoweFakty słabsze występy niezawodnego do niedawna napastnika skomentował dziennikarz "Mundo Deportivo", Roger Torello.

- Lewandowski jest niesamowity, to piłkarz, który robi różnicę. Daje Barcelonie to, na co klub liczył, walcząc o niego, podpisując z nim kontrakt. Nie chodzi tylko o gole, ale i wpływ na zespół, pomoc młodszym... Natomiast nie ma co ukrywać, od pewnego czasu Robert wygląda nieco gorzej - powiedział. Jego zdaniem, kłopoty zaczęły się od mistrzostw świata w Katarze.

- Ta gorsza seria zaczęła się po mundialu. Zapewne zmęczenie turniejem to jedno, ale jest też inne wytłumaczenie. Brak Pedriego. Według mnie kontuzja tego zawodnika ma duży wpływ na to, co prezentuje Lewandowski. Do tego uraz Dembele. Gdy ci dwaj są na boisku, to Lewandowski jest spokojniejszy, że "ileś" dobrych podań dostanie. Bez tych dwóch Robert cofa się głębiej, szuka piłki, próbuje innych rozwiązań, przez to więcej biega, a to ma swoje reperkusje - skomentował.

Kontuzja kapitana reprezentacji Polski spowodowała, że najprawdopodobniej jego miejsce w podstawowej jedenastce zajmie Ferran Torres. Jest to jednak kolejny sygnał dla władz katalońskiego klubu, aby pomyśleć o zmienniku dla napastnika. Torres nie prezentuje się bowiem w tym sezonie dobrze i nie brak głosów, że wkrótce opuści Camp Nou.

- Zdecydowanie, (Barcelona - przyp. red.) potrzebuje kolejnego napastnika. W żaden sposób nie podważając klasy Roberta, to tak się po prostu na dłuższą metę nie da. Barcelona rozgrywa w sezonie ponad 60 spotkań w różnych rozgrywkach. Takiej dawki nikt nie wytrzyma. A przecież dochodzą do tego mecze reprezentacji. Dlatego w dłuższej perspektywie według mnie sprowadzenie kolejnego napastnika jest po prostu koniecznością. Dla dobra wszystkich stron - podsumował Torello.

Robert Lewandowski od czasu podpisania kontraktu z Barceloną strzelił już 25 goli w 31 meczach. Po 23 kolejkach LaLiga "Barca" zajmuje pozycję lidera tabeli z dorobkiem 59 punktów. Na drugim miejscu jest Real Madryt (52 pkt), natomiast podium zamyka Real Sociedad (43 pkt). W czwartek, 2 marca Barcelona zmierzy się we wspomnianym wcześniej meczu Pucharu Króla z Realem Madryt, natomiast do rozgrywek ligowych powróci trzy dni później w spotkaniu z Valencią.