Skandal w Hiszpanii! Cadiz domaga się wstrzymania gry w LaLiga. Przez jeden błąd

Najpierw słowo wstępu. W styczniowym starciu Cadizu z Elche (1:1) doszło do wielkich kontrowersji. Pod koniec meczu sędzia uznał trafienie Ezequiela Ponce'a, choć Argentyńczyk był na wyraźnym spalonym. Do arbitra Del Cerro natychmiast podbiegli wściekli piłkarze Cadizu i żądali weryfikacji VAR. Sędzia poszedł do monitora, ale nie zmienił decyzji. Później okazało się, że sędzia sprawdzał na VAR potencjalny faul, który miał mieć miejsce kilka sekund wcześniej, a nie analizował spalonego.

Sergio Gonzalez, trener Cadizu, po spotkaniu poszedł wyjaśnić sprawę z arbitrem. - Poszedłem porozmawiać z Del Cerro Grande, a on przeprosił mnie za tę bramkę. To była wielka pomyłka. To nie jest normalne, że VAR nie widział sytuacji ze spalonym. Nie rozumiem tego. Prawda jest taka, że VAR i moja drużyna już od dłuższego czasu się nie dogadujemy - przyznał w rozmowie z dziennikiem "AS".

- Mniej superpucharów w Arabii, a więcej poświęcenia się temu, co ma do zrobienia, czyli naprawianiu VAR - dodał Manuel Vizcaino, prezes Cadizu, który wbił szpilkę hiszpańskiej federacji. No i zapowiedział odwołanie. Temat po miesiącu wrócił.

Cadiz zgłosił się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu o powtórzenie meczu z Elche, powołując się na "poważny błąd arbitrów". Mało tego! Klub apeluje, by czasu do wyroku wstrzymane zostały całe rozgrywki ligi hiszpańskiej.

Juventus miał podobny problem

Na razie nie wiadomo, jaki będzie finał tej historii, ale wstrzymanie La Ligi wydaje się niemożliwym postulatem. Czy powtórka meczu jest możliwa? We wrześniu doszło do podobnej sytuacji w lidze włoskiej, gdy VAR niesłusznie zabrał gola Arkadiuszowi Milikowi, przez co Juventus tylko zremisował z Salernitaną. Ale turyńczycy musieli pogodzić się z wynikiem, pomimo apelacji. Teraz powinno być podobnie.

W lidze prowadzi Barcelona, Cadiz jest 16., a Elche zamyka tabelę i traci aż 15 punktów do bezpiecznej strefy.