Szokujące wieści z Hiszpanii. Barcelona oferuje wielkie pieniądze za powrót Messiego

Wciąż nieznana jest przyszłość Leo Messiego, którego umowa z PSG wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. Argentyńczyk zapowiedział, że podejmie decyzję najwcześniej po meczu rewanżowym z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów (08.03). W mediach pojawiają się przeróżne spekulacje. Mówi się m.in. o powrocie Messiego do Newell's Old Boys czy też FC Barcelony. Katalończycy są gotowi przyjąć w swoje szeregi 35-latka.

Media: FC Barcelona oferuje fortunę za powrót Messiego. 100 milionów euro

Według doniesień medialnych otoczenie Messiego dostało propozycję z Hiszpanii. "FC Barcelona i ich prezydent Joan Laporta podobno złożyli genialną ofertę końcową obozowi Lionela Messiego, aby zobaczyć jego powrót do klubu" - napisał "Forbes", który powołuje się na hiszpańskie media. Chodzi o kwotę 100 milionów euro.

Kataloński "El Nacional" donosi, że Barcelona jest skłonna przystać na warunki i wymagania Messiego i jego ojca Jorge, który jest także jego agentem. Kilka dni temu Jorge Messi przybył do stolicy Katalonii i miał odbyć spotkanie z Joanem Laportą.

Messi miałby wrócić do Katalonii jednak na specjalnych warunkach ekonomicznych. "Pomysł Messiego i jego otoczenia polega na tym, aby Barcelona dała piłkarzowi dochód z jego meczu pożegnalnego. Obejmowałoby to wpływy z pełnego Camp Nou, praw telewizyjnych i sponsorów. Stamtąd pochodziłoby prawie 100 milionów, które Messi pobrałby jako realną rekompensatę za swój powrót do Barcy na sezon, na dwa lub więcej" - donoszą Hiszpanie.

Do końca czerwca Leo Messi jest zawodnikiem PSG i jest jednym z liderów zespołu. Decyzja co do jego przyszłości zapadnie najpewniej w najbliższych tygodniach.