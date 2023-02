Złe wieści dla FC Barcelony. Jej zawodnicy wypadają, a Realu wracają. Gwiazda gotowa na klasyk

Real Madryt i FC Barcelona przed nadchodzącym El Clasico mają swoje problemy. Ze składu Katalończyków na około dwa tygodnie wypadł Robert Lewandowski, który doznał kontuzji w meczu z Almerią (0:1). Ponadto kontuzjowani pozostają Ousmane Dembele i Pedri. Z kolei Carlo Ancelotti jest przekonany, że nie skorzysta z usług Davida Alaby i Ferlanda Mendy'ego. Po meczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów (5:2) niejasna była również sytuacja zdrowotna Rodrygo, ale prognozy są bardzo optymistyczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Granerud wreszcie zabrał głos. Tak tłumaczy słowa o parodii

Rodrygo może wrócić na El Clasico. Świetne wieści dla Realu Madryt, fatalne dla FC Barcelony

Podczas starcia z Liverpoolem Rodrygo spędził na boisku 80 minut i został zmieniony przez Daniego Ceballosa. Brazylijczyk doznał naderwania mięśnia gruszkowatego lewego pośladka i z tego powodu nie zagrał w sobotnim starciu z Atletico Madryt. Jego występ przeciwko FC Barcelonie również stał pod znakiem zapytania, ponieważ zazwyczaj ten uraz wymaga około 10 dni przerwy. W Madrycie starano się jednak postawić piłkarza na nogi znacznie szybciej i fizjoterapeuci pracowali z nim nie tylko w klubie, ale również w domu.

Dziennik "AS" informuje, że przyniosło to znakomite efekty i Brazylijczyk już we wtorek trenował z drużyną i nie narzekał na ból. W środę ma powtórzyć rutynę i jeśli nie odczuje dyskomfortu, to z pewnością zamelduje się w składzie na nadchodzący mecz. Dla trenera Carlo Ancelottiego to świetna informacja, ponieważ skrzydłowy w tym sezonie jest w doskonałej formie. Do tej pory rozegrał 35 meczów, w których zdobył dziesięć goli i zaliczył osiem asyst. Przeciwko FC Barcelonie zagrał już siedem spotkań, z których wygrywał cztery, jedno remisował i przegrał dwa razy. Ponadto strzelił jednego gola i zaliczył cztery asysty.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pierwszy mecz półfinału Pucharu Króla pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną zaplanowano na czwartek, 2 marca i godzinę 21:00. Ostatni mecz obu zespołów zakończył się wynikiem 3:1 dla ekipy z Katalonii. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.