Katastrofalne liczby Barcelony. Wrzutka na Lewandowskiego nie działa

Mało kto spodziewał się, że rzeczywistość FC Barcelony miesiąc po zdobyciu Superpucharu Hiszpanii będzie wyglądać tak negatywnie. Podopieczni Xaviego Hernandeza mają co prawda wciąż siedem punktów przewagi nad Realem Madryt, ale odpadli już z Ligi Europy na etapie 1/16 finału szkoleniowiec Katalończyków jest coraz częściej krytykowany.

Barca pod presją wyniku stawia na dośrodkowania. Z marnym skutkiem

Xavi ganiony jest między innymi za słabe reagowanie na wydarzenia boiskowe w momencie, gdy drużynie nie idzie. Tak było w miniony czwartek na Old Trafford oraz w niedzielę podczas starcia z Almerią przegranym przez Barcę 0:1. Jak wyliczył Albert Blaya Sensat, dziennikarz "Relevo", to był piąty mecz za kadencji Hiszpana, w którym Barcelona przekroczyła 40 dośrodkowań. Żadnego z nich nie wygrała. Co więcej, tylko w jednym z nich potrafiła zdobyć choćby bramkę.

Zespół ze stolicy Katalonii w sytuacji, gdy mecz nie układa się po ich myśli, nie potrafi odpowiednio zareagować. Tyczy się to również trenera. W takiej sytuacji posłanie dośrodkowania jest najprostszą z metod na przedostanie się w pole karne rywala. Jak widać, z marnym skutkiem.

Potencjalnym adresatem tych dośrodkowań najczęściej był Robert Lewandowski, lecz Barcelona w najbliższych kilkunastu dniach będzie musiała sobie radzić bez swojej dziewiątki. Polak na pewno opuści dwa najbliższe spotkania - z Realem Madryt w Pucharze Króla oraz z Valencią w lidze. Być może pauza potrwa jeszcze dłużej. W tym momencie Barca ma siedem punktów przewagi w lidze nad "Królewskimi".