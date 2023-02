Wielkie zamieszanie wokół Lewandowskiego. Oto przyczyna jego złej formy

Choć Robert Lewandowski trafił na celownik hiszpańskiej prasy dopiero w ostatnich dniach - głównie po przegranym dwumeczu Ligi Europy z Manchesterem United i ligowej porażce z Almerią - to w słabszej formie jest już od kilku tygodni. Kto zajrzy jedynie do statystyk, zobaczy, że goli i asyst jest nieco mniej niż przed mundialem, ale wciąż nie będzie przerażony - dostrzeże przecież trafienia z Manchesterem United, Cadizem, Betisem czy z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Zaniepokojony będzie dopiero ten, kto te wszystkie mecze obejrzał i zwracał szczególną uwagę na grę Lewandowskiego.

"Nieswój" - ogólnikowo recenzowali go Hiszpanie. Tu niedokładnie podał, tam przy przyjęciu odskoczyła mu piłka. Tu dał się przepchnąć obrońcy, tam sam sfaulował. Tu odskoczyła mu piłka, tam zabrakło kilku centymetrów. Wcześniej techniczne błędy zdarzały mu się bardzo rzadko. Wykończenie akcji miał wręcz doskonałe, a teraz tylko w meczu z Villarrealem zaprzepaścił strzałami w bramkarza dwie świetne okazje. Wpływ Lewandowskiego na grę Barcelony wyraźnie zmalał w porównaniu do początku sezonu. Xavi Hernandez tłumaczy, że Polak powinien dostawać więcej podań od kolegów, ale jednocześnie widać też, że obrońcy rywali zatrzymują go z mniejszym trudem niż kiedyś.

"Stracił inspirację w ataku, mylił się w sytuacjach, gdy zazwyczaj się nie myli"; "Nieprecyzyjny i zaskakująco niezdarny w niektórych próbach kontroli piłki"; "Niedokładny poza polem karnym, brakuje mu tej samej szybkości, notuje wiele strat i komplikuje sobie życie niepotrzebnymi zagraniami" - to tylko kilka opinii, które pojawiły się w hiszpańskiej prasie w ostatnich dniach.

To oczywiście nie tak, że Lewandowskiemu kiedyś wychodziło wszystko, a od stycznia nie wychodzi nic, bo wciąż zdarzają mu się znakomite zagrania - choćby asysta przy goli Pedriego z Villarrealem. Ale liczba nietrafionych decyzji, które podejmuje na boisku, wzrosła. Widać też, że podstawowe zagrania - jak przyjęcie i podanie piłki - przychodzą mu z większym trudem i częściej pojawiają się w nich błędy. Lewandowski ma bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę, bo od lat zachwycał przede wszystkim niezwykle stabilną formą. Był odporny na kontuzje, zmiany trenerów czy rotację w drużynie. To dlatego FC Barcelona obsadziła go w roli lidera przebudowanego zespołu, ale dlatego też z niepokojem obserwujemy to, że w jego grze od dłuższego czasu brakuje iskry.

Co się dzieje z Robertem Lewandowskim?

Obniżka formy to bowiem kwestia nie tylko ostatnich kilkunastu dni. Już podczas mundialu Czesław Michniewicz zwracał uwagę, że Lewandowski w meczu z Arabią Saudyjską strzelił jednego gola, a sytuacji miał przynajmniej jeszcze na dwa i był nieswój. Później koledzy z Barcelony maskowali jego słabszą grę - bez jego wyraźnej pomocy pokonywali kolejne zespoły, budowali serię zwycięstw i zwiększali przewagę nad Realem Madryt. Temat spadku formy z pobocznego stał się głównym po odpadnięciu z Ligi Europy i po porażce z Almerią.

Część kibiców i ekspertów - m.in. Tomasz Ćwiąkała, ekspert od hiszpańskiej piłki w Canal Plus - podejrzewała, że Lewandowski grał w ostatnim czasie z nieujawnionym drobnym urazem, który tłumaczyłby słabszą postawę. Z jego otoczenia słyszymy jednak zapewnienia, że kontuzja mięśniowa, którą odniósł w ostatnim meczu, jest nowa i wcześniej mu nie doskwierała, a przyczyn słabszej formy należy upatrywać w rozegranych w środku sezonu mistrzostwach świata.

Sprawa jest wieloaspektowa. Piłkarsko - rytm tego sezonu został znacząco zaburzony. Intensywność od początku była bardzo wysoka, by jak najwięcej meczów upchnąć jeszcze przed mistrzostwami. W Katarze Lewandowski zagrał cztery mecze, a od dawna powtarza, że spotkania w reprezentacji Polski kosztują go więcej zdrowia i wymagają od niego większego wysiłku. Po porażce z Francją dostał kilkanaście dni urlopu i 16 grudnia wrócił do treningów z Barceloną, a od Nowego Roku znów mecz gonił mecz. Barcelona w 2023 rozegrała ich już 15 - z czego dwa w Arabii Saudyjskiej w ramach Superpucharu Hiszpanii. Wszelkie treningowe rutyny i całosezonowe przyzwyczajenia zostały zburzone, co miało negatywnie wpłynąć na formę Lewandowskiego. Ale z mundialem wiąże się też afera premiowa, z której - jako kapitan - również musiał się tłumaczyć.

Po mistrzostwach WP Sportowe Fakty opisały z kolei, że Lewandowski podczas jednego z treningów w Katarze miał zejść z treningu, bo był rozczarowany jego poziomem. Informacje te stanowczo dementował Tomasz Zawiślak, przyjaciel Roberta, zarządzający jego sztabem. Następnie - już na początku lutego - na portalowe czołówki wrócił sądowy spór między Lewandowskim a jego byłym menadżerem Cezarym Kucharskim. Słowem: zamieszanie wokół Lewandowskiego i krytyka, która na niego spadła - nawet jak na jego standardy - były w ostatnim czasie bardzo duże. I nie pozostały bez wpływu na jego boiskową postawę.

Kontuzja komplikuje plany

Sam Lewandowski miał być jednak spokojny, że powrót do dobrej formy jest tylko kwestią czasu. Niestety, utrudni to kontuzja, której nabawił się w meczu z Almerią. Był na boisku do końca spotkania, ale schodził do szatni z dyskomfortem w lewym udzie. W poniedziałek okazało się, że uraz wykluczy go z gry na najbliższe dwa tygodnie, więc na pewno przegapi pucharowy Klasyk i dwa ligowe mecze z Valencią i Athletikiem Bilbao. W tych meczach zabraknie także kontuzjowanych Pedrigo i Ousmane Dembele, a z pierwszego z ligowych spotkań wykluczeni za żółte kartki są też Gavi i trener Xavi Hernandez. Dużo o formie Lewandowskiego mówi to, że raczej to nie jego będzie Barcelonie najbardziej brakować.