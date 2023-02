Ujawnili, co powiedział do sędziego. Chamskie zachowanie. Wyleciał, a to dopiero początek

"Jesteś sk******nem" - takimi słowami miał zwrócić się do sędziego - Pulido Santany - zawodnik Sevilli w trakcie meczu z Osasuną. Brazylijczyk został ukarany za to zachowanie czerwoną kartką, a sędzia opisał wszystko w protokole meczowym.

Do zdarzenia doszło w doliczonym czasie, kiedy Fernando był już na ławce rezerwowych. Brazylijczyk opuścił boisko w 84. minucie, a zmienił go jego rodak - Alex Telles. 35-latek wściekał się na sędziego meczu, który Sevilla przegrała 2:3.

Fernando z ławki rezerwowych ubliżał nie tylko głównemu sędziemu, ale też jego asystentowi. Zawodni Sevilli w pewnym momencie chciał nawet rzucić się na tego drugiego, a powstrzymywać musiało go kilku członków sztabu szkoleniowego Sevilli.

Chamskie zachowanie zawodnika Sevilli

"Fernando został usunięty z ławki rezerwowych za używanie słów 'dupku, debilu' w kierunku mojego asystenta. Wściekłego piłkarza, który później nazwał mnie 'sk*******e', musiało powstrzymywać kilku członków sztabu szkoleniowego Sevilli" - napisał arbiter w protokole.

Na razie nie wiadomo, jak długa przerwa czeka Brazylijczyka. Pewne jest, że będą to co najmniej trzy mecze, bo tyle w Hiszpanii pauzuje się za czerwoną kartkę. Fernando na pewno czeka jednak dłuższa przerwa, bo za chamskie zachowanie spotka go dodatkowa kara od komisji ligi.

Fernando, który gra w Sevilli od 2019 r., w tym sezonie zagrał 22 razy. Po 23. kolejkach Sevilla zajmuje dopiero 14. miejsce w lidze z 25 punktami. Osasuna jest 7. i ma osiem punktów więcej.