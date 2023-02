Hiszpanie przejechali się po FC Barcelonie. Zero litości. "Żenujący mecz"

"To był żenujący mecz. FC Barcelona nie wykorzystała okazji, by odskoczyć Realowi Madryt w ligowej tabeli. Lider sensacyjnie poległ w Almerii" - już w lidzie informuje hiszpański dziennik "AS". Tamtejsze media nie zostawiły na drużynie Xaviego suchej nitki po porażce z zespołem, który przed meczem był przedostatni w tabeli.

FC Barcelona przegrała 0:1 po golu El Bilala Toure w 24. minucie. Drużyny Xaviego nie obudziła jednak ani bramka, ani zmiany personalne. Lider La Liga był bezradny w ofensywie, uciekając się do najprostszych rozwiązań w postaci dziesiątek dośrodkowań w pole karne.

Mimo to żadna bramka nie padła, a gwiazda FC Barcelony - Robert Lewandowski - był totalnie niewidoczny, co podkreślały i krytykowały hiszpańskie media. Ale dostało się nie tylko Polakowi, ale też całej drużynie.

Kłopoty Barcelony po sensacyjnej klęsce. Straciła piłkarza i trenera

"FC Barcelona grała katastrofalnie, a rywal przewyższał ją w każdy aspekcie gry. A zwłaszcza w kwestii motywacji. (...) Tak samo, jak rok temu drużyna Xaviego ma wielkie problemy, by wejść na odpowiedni poziom bez Pedriego" - dodał "AS".

"FC Barcelona miała wszystko w swoich rękach, by odskoczyć Realowi Madryt, ale potknęła się w Almerii. Drużyna, która przegrała ostatnio 2:6 z Gironą, tym razem zachowała czyste konto i pokonała lidera ligi. Almeria wygrała, bo była bardziej zmotywowana. Dzięki niej końcówka rozgrywek ligowych wciąż jeszcze może być emocjonująca" - to cytat z "Marki".

Hiszpańskie media skrytykowały FC Barcelonę

"Almeria nie przestraszyła się faworyta i w mecz weszła jak cyklon. Drużyna Rubiego grała intensywniej, wyglądała, jakby bardziej chciała tego zwycięstwa. FC Barcelona oddała tylko jeden celny strzał, który oddał młody Angel Alarcon, co najlepiej podsumowuje jej postawę. Drużyna Xaviego zmarnowała wielką okazję na poszerzenie komfortu pozycji w tabeli" - czytamy w katalońskim "Sporcie".

Hiszpańskie media bez litości dla Lewandowskiego. Najgorszy. "Co się z nim dzieje?"

"FC Barcelona od początku wyglądała źle, przypominając o czwartkowym rozczarowaniu w Manchesterze. Drużyna Xaviego wyglądała, jakby wciąż męczył ją kac po odpadnięciu z Ligi Europy i utrzymała Real Madryt przy życiu w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Zamiast 10 punktów przewagi FC Barcelona ma ich tylko siedem" - podsumowało "Mundo Deportivo".

W niedzielę FC Barcelona zagra z Valencią w kolejnym meczu ligowym. Wcześniej, bo w czwartek, zmierzy się z Realem Madryt w pierwszym półfinale Pucharu Hiszpanii.