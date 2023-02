Hiszpańskie media bez litości dla Lewandowskiego. Najgorszy. "Co się z nim dzieje?"

FC Barcelona sensacyjnie przegrała 0:1 z Almerią w 23. kolejce La Liga. Drużyna Xaviego przerwała dwie wspaniałe serie ligowe. FC Barcelona przerwała passę siedmiu zwycięstw z rzędu i 13 spotkań bez porażki. Katalończycy zmarnowali szansę, by odskoczyć Realowi Madryt na 10 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Bardzo kiepski mecz zagrał Robert Lewandowski. Polski napastnik nie miał żadnej okazji do strzelenia gola, był totalnie niewidoczny. Nic dziwnego, że naszego napastnika skrytykowały hiszpańskie media.

"Wciąż jest daleko od najlepszej formy, jaką prezentował na początku sezonu. Rzeczy, które jeszcze niedawno robił z łatwością, dziś sprawiają mu mnóstwo problemów. Barcelona potrzebuje Polaka, by załatać niepokojącą dziurę w ataku" - ocenił kataloński "Sport", wystawiając Lewandowskiemu notę "4" w 10-stopniowej skali. Nikt nie został oceniony niżej. Takie same oceny otrzymali tylko Eric Garcia, Andreas Christensen, Sergi Roberto, Franck Kessie i Sergio Busquets.

FC Barcelona znalazła konkurenta dla Lewandowskiego. "Nie do zatrzymania"

"Został kupiony po to, by robić różnicę w takich meczach. Zamiast tego był totalnie niewidoczny, nie miał żadnej okazji do zdobycia bramki" - to z kolei opinia portalu Goal.com, który cenił Lewandowskiego dokładnie tak samo. Niższą notę (3) otrzymał jedynie Gavi.

Hiszpańskie media skrytykowały Lewandowskiego

"Barcelona musi odzyskać swój najsilniejszy argument na boisku, który w ostatnich miesiącach dał jej taki komfort w tabeli. Lewandowski nie był sobą. Dopiero wejście Ronalda Araujo i ustawienie go w ataku sprawiły, że Lewandowski stał się widoczny. Urugwajczyk stworzył jednak większe zagrożenie niż napastnik" - czytamy w "Mundo Deportivo".

"Lewandowski nie mógł przyjąć podania od Busquetsa, czym zmarnował szansę na zdobycie bramki. Jest daleki od swojej najlepszej formy. Bardzo słaby występ. Co się z nim dzieje?" - pyta "Marca".

Bayern odarł rywali ze złudzeń. Wicelider poległ w Monachium

"Kolejny kiepski występ. Polak nie czuje się dobrze, odkąd wrócił z mundialu. W niedzielę znów nie miał okazji do strzelenia gola. Drużyna potrzebuje jego bramek. Kiedy ich nie ma, Barcelona traci mnóstwo" - to opinia dziennika "AS".

Szansę na poprawę Lewandowski będzie miał w czwartek, kiedy FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Madryt w pierwszym meczu półfinału Pucharu Hiszpanii.