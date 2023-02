Xavi wściekły po szokującej porażce FC Barcelony. Nie gryzł się w język

FC Barcelona zmarnowała niesamowitą okazję, by powiększyć przewagę w tabeli La Liga nad Realem Madryt do 10 punktów. Na drodze Katalończyków stanęła tułająca się w okolicach strefy spadkowej Almeria. Pokonała lidera ligi hiszpańskiej 1:0 po bramce El Bilala Toure.

Gorzkie słowa Xaviego po porażce z Almerią. "Nie możemy już więcej zawieść"

Dla drużyny Xaviego to dopiero druga porażka w tym sezonie La Liga. Wcześniej przegrała jedynie z Realem Madryt. Trener w dosadnych słowach odniósł się do feralnego występu. - To najgorszy mecz w sezonie, zarówno w ataku, obronie, jak pod względem konstrukcji i intensywności. Nic nam nie wychodziło. Byliśmy powolni. Może zmęczenie zbiera swoje żniwo. Zagraliśmy kiepsko. Jestem zły, bo to była okazja, by zdobyć dziesięć punktów przewagi, a to nam się nie udało - mówił na konferencji prasowej, cytowany przez kataloński "Sport".

FC Barcelona ma teraz bardzo trudny okres. W czwartek pożegnała się z Liga Europy po porażce 1:2 z Manchesterem United. 2 marca czeka ją mecz z Realem Madryt w Pucharze Króla, a potem seria spotkań z wymagającymi rywalami w lidze: Valencią, Athletikiem Bilbao i ponownie Realem Madryt. - Jesteśmy zdenerwowani i musimy teraz szukać rozwiązań, ponieważ nadchodzi decydujący moment w LaLiga i w Pucharze Króla, więc nie możemy już więcej zawieść. To była złota okazja, ponieważ Real zremisował w derbach Madrytu, a zagraliśmy najgorszy mecz w najgorszym momencie sezonu. Musimy od razu zmienić swoją mentalność - alarmował szkoleniowiec.

FC Barcelona kompletnie bezsilna. "Próbowaliśmy wszystkiego"

Bezradność FC Barcelony była tak wyraźna, że Xavi uciekł się do nietypowych rozwiązań. One również nie poskutkowały. Okazji do strzelenia gola jak nie było, tak nie było. - Próbowaliśmy wszystkiego, graliśmy nawet systemem 3-4-3, z Ronaldem Araujo w ataku. Ratowaliśmy się szukaniem jego i Roberta. Rywale bronili się jednak bardzo dobrze. Mieliśmy okazje po dośrodkowaniach, ale niezbyt wyraźne. To nie był dla nas dobry dzień - spuentował Xavi.

Porażka FC Barcelony przy sobotnim remisie Realu Madryt z Atletico 1:1 oznacza, że mistrzowie Hiszpanii odrobili punkt straty w tabeli. Przewaga FC Barcelony wynosi aktualnie 7 punktów.