13 meczów bez porażki i koniec. Sensacyjna klęska Barcelony

10 punktów - taką przewagę nad Realem Madryt mogła mieć FC Barcelona, gdyby pokonała w niedzielę Almerię w 23. kolejce La Liga. W sobotę drużyna Carla Ancelottiego zremisowała z Atletico 1:1 i Katalończycy znów mogli odskoczyć rywalom w walce o mistrzostwo Hiszpanii, ale w kiepskim stylu zmarnowali tę wielką szansę.

W niedzielę doszło do sensacji. Przedostatnia przed tym meczem drużyna ligi zatrzymała Barcelonę, przerywając jej serię siedmiu zwycięstw z rzędu w La Liga. Goście od początku meczu grali za wolno, popełniali proste błędy, irytowali się, nie mogąc zagrozić bramce Fernando Martineza.

Almeria nie przestraszyła się faworyta i od początku pracowała na szansę do zaskoczenia Marca-Andre ter Stegena. Gospodarzom udało się to w 24. minucie. Prostopadle podał Luis Suarez, linię spalonego złamał Andreas Christensen, a do piłki dopadł El Bilal Toure. Malijczyk wpadł w pole karne i huknął pod poprzeczkę, nie dając szans ter Stegenowi.

Gry Barcelony nie odmieniła ani bramka dla Almerii, ani zmiany personalne. Już w 46. minucie na boisku pojawił się Raphinha, a w trakcie drugiej połowy m.in. młodzi Pablo Torre i Angel Alarcon. Ale drużyna Xaviego wciąż była słaba.

Sensacyjna porażka Barcelony

Dość powiedzieć, że to właśnie Alarcon oddał pierwszy celny strzał na bramkę Martineza w tym meczu. Miało to miejsce dopiero w 80. minucie! Chwilę później szansę miał też Ronald Araujo, ale jego uderzenie głową było niecelne.

Co z Robertem Lewandowskim? Niestety, Polak zagrał bardzo złe spotkanie. Nasz napastnik nie miał ani jednej okazji do pokonania Martineza. Przed przerwą mógł mieć taką szansę, ale sam ją zaprzepaścił poprzez złe przyjęcie piłki. Poza tym Lewandowski był totalnie niewidoczny i na pewno nie zostanie wysoko oceniony przez hiszpańskie media.

Barcelona, która dopiero drugi raz w tym sezonie ligowym nie strzeliła w meczu gola, wciąż jest liderem rozgrywek. Katalończycy mają 59 punktów, czyli siedem więcej od Realu Madryt. To właśnie z tym przeciwnikiem Barcelona przegrała ostatni raz w lidze. Miało to miejsce 16 października, gdy zespół Xaviego przegrał 1:3.

Almeria dzięki zwycięstwu wygrzebała się ze strefy spadkowej i awansowała na 15. pozycję. 5 marca Barcelona podejmie Valencię. Wcześniej, bo już w czwartek, zagra z Realem Madryt w Pucharze Hiszpanii. 4 marca Almeria podejmie Villarreal.