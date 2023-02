Wrze po derbach Madrytu. Atletico wściekłe na sędziego. "Nic nowego na Bernabeu"

W minioną sobotę Real podejmował na własnym stadionie Atletico w derbach Madrytu. Mimo że piłkarze Carlo Ancelottiego dominowali na boisku, to brakowało im skuteczności. Co więcej, w 78. minucie to drużyna Diego Simeone otworzyła wynik spotkania, a kapitalnym trafieniem popisał się Jose Maria Gimenez. Już siedem minut później wyrównał Alvaro Rodriguez. Duże kontrowersje wzbudziła czerwona kartka dla Angela Correii z 64. minuty spotkania. Drużyna Simeone nie mogła pogodzić się z decyzją sędziego, czemu dała wyraz również w mediach społecznościowych.

Atletico Madryt nie może pogodzić się z decyzją sędziego. "Nic nowego na Bernabeu"

Angel Correa bezsensownie uderzył łokciem Antonio Ruedigera w splot słoneczny. Sędzia Jesus Gil Manzano natychmiast pokazał graczowi Atletico czerwoną kartkę, co wywołało spore kontrowersje. Emocje nie opadły nawet po zakończeniu spotkania.

Niemal natychmiast po ostatnim gwizdku sędziego na twitterowym koncie Atletico pojawił się wymowny, a zarazem ironiczny wpis. "Nic nowego na Bernabeu" - czytamy. W ten sposób klub odniósł się do kolejnej czerwonej kartki, którą piłkarze Simeone otrzymali w derbach Madrytu. Okazuje się, że było to już piąte spotkanie z rzędu, kiedy Atletico kończyło mecz w osłabieniu. - Każdy widział powtórkę i każdy ma swoje zdanie. Ostatnie pięć derbów z czerwoną kartką, może w następnym meczu będzie trochę lepiej - grzmiał Jan Oblak.

Negatywnie na temat pracy sędziów wypowiedział się również Tomas Renones, menedżer Atletico. - Każdy, kto widział mecz, zdaje sobie sprawę, że to nie powinna być czerwona kartka, ale nie jest to niespodzianką. To wręcz nawyk u tego sędziego. Złe jest to, że kary dla naszej drużyny stają się czymś naturalnym, a tak nie powinno być. Piłkarze są oburzeni tą sytuacją. Czują się bezsilni, że nie potrafią walczyć tą samą bronią na boisku - zaznaczył działacz.

Wściekły na decyzje sędziów był również Diego Simeone, który stwierdził, że sytuacja była "niejednoznaczna i zbyt wątpliwa, by pokazać czerwony kartonik". Kilka minut po spotkaniu w mediach społecznościowych Atletico udostępniono również zdjęcie nogi Correi. Widać, że piłkarz ucierpiał w wyniku kontaktu z rywalem. Zdaniem klubu to zdjęcie jasno dowodzi, że czerwona kartka dla Argentyńczyka była bezpodstawna. "To noga naszego 'agresora'. Ale to nic nowego na Bernabeu" - napisano ironicznie pod postem.

Głos w sprawie zabrał również Koke. "Było tak, jak zawsze" - podkreślił w mediach społecznościowych. Po remisie Atletico zajmuje 4. miejsce w tabeli La Liga. Ich strata do prowadzącej FC Barcelony wynosi już 17 punktów. Z kolei drugi Real Madryt traci do Katalończyków siedem punktów, ale ma jeden mecz rozegrany więcej. W niedzielę 26 lutego Barcelona zmierzy się z Almerią. Jeśli wygra to starcie, to jej przewaga wzrośnie do 10 punktów.