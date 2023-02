Almeria - FC Barcelona. O której dziś mecz Lewandowskiego? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

FC Barcelona ma za sobą słodko-gorzkie dni. W czwartek drużyna Xaviego Hernandeza przegrała na Old Trafford 1:2 z Manchesterem United i pożegnała się z rozgrywkami Ligi Europy już na etapie 1/16 finału. To ogromna plama dla tak dużego klubu, który w drugim sezonie z rzędu odpada na tak wczesnym etapie najpierw z Ligi Mistrzów, a potem Ligi Europy. Jednocześnie mały prezent na osłodzenie tej porażki podarował Katalończykom w sobotę Real Madryt, który tylko zremisował u siebie z Atletico Madryt 1:1. To oznacza, że FC Barcelona będzie mogła dziś powiększyć przewagę nad "Królewskimi" w tabeli La Liga do aż dziesięciu punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Almeria nie urwała punktów FC Barcelonie od ponad dziesięciu lat

FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Almerią, którą w pierwszej rundzie bieżącego sezonu pokonała na Camp Nou 2:0 po bramkach Ousmane'a Dembele i Frenkiego de Jonga. Wtedy rzutu karnego nie wykorzystał Robert Lewandowski. Drużyna z Andaluzji znajduje się aktualnie w strefie spadkowej i traci punkt do bezpiecznej pozycji w tabeli.

Jednocześnie Barcelona wygrała ostatnich dziewięć spotkań z Almerią, notując przy tym bilans bramkowy 33:3. Ostatni raz gospodarze niedzielnego spotkania urwali punkty rywalom z Katalonii w marcu 2010 roku. Wtedy na Estadio de los Juegos Mediterraneos padł remis 2:2. Pytaniem pozostaje, czy Almeria nawiąże do wyniku sprzed blisko 13 lat, czy jednak FC Barcelona wygra ósme spotkanie ligowe z rzędu i powiększy przewagę w ligowej tabeli.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Almeria - FC Barcelona. Gdzie oglądać dzisiaj mecz Lewandowskiego? Transmisja TV, stream online

Wyjazdowe spotkanie FC Barcelony z Almerią rozpocznie się o 18:30 w niedzielę 26 lutego. Mecz będzie można obejrzeć na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra oraz w aplikacji Canal+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego starcia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.