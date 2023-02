Xavi zabrał głos ws. Lewandowskiego. Nakreślił zadanie dla zespołu

W miniony czwartek FC Barcelona przegrała na wyjeździe z Manchesterem United 1:2 (3:4 w dwumeczu) w 1/16 finału Ligi Europy i odpadła z rozgrywek. Jedynego gola dla Katalończyków zdobył Robert Lewandowski. Polak nie mógł być jednak zadowolony ze swojej postawy. "Występ trudny do obrony. Tak jak tydzień temu naszym napastnikiem w znakomity sposób zaopiekował się Varane, tak w rewanżu równie dobrze przykrył go Lisandro Martinez. Rzut karny był jedynym momentem, w którym Lewandowski zagroził bramce Manchesteru United w sposób zgodny z przepisami" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Xavi ma plan na Lewandowskiego. To pomoże mu strzelać więcej bramek. "Musimy częściej szukać go w polu karnym"

Teraz przed Barceloną mecz w La Liga. W 23. kolejce zmierzą się z Almerią. Na konferencji prasowej przed spotkaniem Xavi Hernandez próbował bronić swoich zawodników po porażce z United, w tym Lewandowskiego.

- Nie rozmawiałem z żadnym piłkarzem indywidualnie, ale z grupą. Powiedziałem, że jestem z nich dumny. Byliśmy znakomicie przygotowani i mogliśmy awansować, ale taki jest sport. (...) Lewandowski znów pokazał się z dobrej strony. Widać, że jest w świetnej dyspozycji, ale zabrakło szczęścia. Zawodnicy są sfrustrowani odpadnięciem z rozgrywek - podkreślił Xavi.

Niemcy pastwią się nad Lewandowskim. Mają satysfakcję. "Odległe marzenie"

Jak zauważyli dziennikarze Sport1.de, grając dla Bayernu Monachium Lewandowski nigdy nie żegnał się z europejskimi pucharami na etapie 1/16 finału. Porażka z Barceloną mogła wywołać u niego zawód i rozczarowanie. Jednak zdaniem Xaviego, Polak był przygotowany na taką możliwość.

- Robert jest świadomy, że projekt, który aktualnie realizujemy, jest długoterminowy. Wie, w jakim jesteśmy miejscu. W tym sezonie dokonaliśmy dużej zmiany, w porównaniu z poprzednim rokiem. Myślę, że teraz jesteśmy dużo bardziej konkurencyjnym zespołem i mamy możliwość zdobywania trofeów. To właśnie jest celem na ten sezon - zaznaczył.

Barcelona wciąż ma szansę sięgnąć po potrójną koronę. W styczniu zdobyła Superpuchar Hiszpanii, a teraz jest na dobrej drodze, by wygrać także w Pucharze Króla i La Liga. Drużyna będzie musiała liczyć przede wszystkim na geniusz Lewandowskiego. Xavi wskazał, co musi zrobić zespół, by pomóc Polakowi zdobywać kolejne bramki.

- Robert ma ostatnio mniejszą skuteczność w ataku, ponieważ częściej uczestniczy w grze, podłącza się do ataków i pokazuje się do podania. My jednak musimy częściej szukać go w polu karnym. Czujemy, że brakuje nam tego ostatniego podania, a tego właśnie najbardziej potrzebuje - zakończył.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Real znów się potknął, choć rywal grał blisko pół godziny w dziesiątkę

Robert Lewandowski ma znakomite statystyki w La Liga. Zdobył 15 bramek i pięć asyst w 19 spotkaniach. W europejskich rozgrywkach jest nieco gorzej. Wprawdzie zdobył sześć goli w siedmiu meczach (zarówno LM, jak i LE), ale strzelał tylko w trzech spotkaniach (z Viktorią Pilzno, Interem Mediolan i Manchesterem United). Na dodatek żaden gol nie był decydujący.

Mecz Barcelona - Almeria odbędzie się w niedzielę 26 lutego. Początek o godzinie 18:30. To będzie szansa na powiększenie przewagi nad drugim Realem Madryt. Jak na razie Barcelona prowadzi różnicą siedmiu punktów, ale ma o jeden mecz rozegrany mniej.