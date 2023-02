"Siedem grzechów głównych FC Barcelony". Już podali przyczyny klęski

Najpierw było 2:2 na Camp Nou, a potem przyszła porażka 1:2 na Old Trafford. Tak przedstawiały się wyniki FC Barcelony w dwumeczu z Manchesterem United w 1/16 finału Ligi Europy. Katalończycy przegrali w czwartek z zespołem prowadzonym przez Erika ten Haga, a honorową bramkę zdobył Robert Lewandowski, dla którego był to pierwszy mecz w życiu na Old Trafford. Polak nie będzie wspominał tego wieczoru jednak zbyt dobrze, gdyż to koniec marzeń o podboju Europy w tym sezonie.

FC Barcelona i jej siedem grzechów głównych. Hiszpanie wskazali przyczyny porażki

Dziennikarze katalońskiego "Sportu" wskazali kilka czynników, które ich zdaniem przyczyniły się do porażki na Old Trafford, a w konsekwencji do odpadnięcia z europejskich pucharów przez FC Barcelonę. "Porażka w Teatrze Marzeń zakończyła koszmarną europejską podróż FC Barcelony. Krok naprzód projektu Xaviego w rozgrywkach państwowych nie miał kontynuacji na Starym Kontynencie. Ani w Lidze Mistrzów, ani później w Lidze Europy. Cules zostali dwukrotnie wyeliminowani w ciągu zaledwie 120 dni, które potwierdziły, że ich proces odrodzenia jeszcze się nie zakończył" - czytamy.

Jako jedną z głównych przyczyn porażki Katalończyków w europejskich pucharach "Sport" wskazał liczne kontuzje. W fazie grupowej Ligi Mistrzów, z którą pożegnali się jeszcze jesienią, zespół musiał radzić sobie bez Andreasa Christensena, Julesa Kounde i Ronalda Araujo. Z kolei w czwartkowym meczu z Manchesterem United zabrakło kontuzjowanych Pedriego i Ousmane'a Dembele, a także zawieszonego za kartki Gaviego.

Zdaniem dziennikarzy FC Barcelona nie miała też szczęścia w losowaniu. Najpierw natrafiła na grupę "śmierci" w Lidze Mistrzów, a potem w Lidze Europy musiała zmierzyć się z Manchesterem United, który obecnie uważany jest za jedną z najlepszych drużyn świata. "Sport" sugeruje też, że Hiszpanie nie mieli szczęścia do... sędziów. "Sędziowie nie wskazywali maksymalnych kar rywalom, które utorowałyby drogę Barcy w Europie" - czytamy.

Pozostałe czynniki, które sprawiły, że FC Barcelony nie ma już w rozgrywkach europejskich, to według autorów "Sportu" słabe drugie połowy w wykonaniu Katalończyków, słaba gra defensywna, tylko dwa wygrane mecze oraz mało zdobytych bramek.