Bardzo bolesne słowa. Tomaszewski mówi o Lewandowskim i Barcelonie

W czwartek FC Barcelona zmierzyła się w rewanżowym meczu z Manchesterem United. Na Old Trafford ekipa Xaviego nie spisała się najlepiej. Szczególnie słabo zaprezentowała się w drugiej połowie i ostatecznie przegrała 1:2. Tym samym drużyna z Katalonii odpadła z dalszego udziału w Lidze Europy.

Jan Tomaszewski uderza w FC Barcelonę i Roberta Lewandowskiego

"Old Trafford, kolejny koszmar do kolekcji. To nowe europejskie rozczarowanie jest poważnym ciosem w projekt prowadzony przez Xaviego. Dwa lata z rzędu nie wyszli z grupy Ligi Mistrzów, dwa lata z rzędu odpadli z Ligi Europy" - czytamy po meczu w hiszpańskim "Sporcie". Postawę FC Barcelony skrytykował również Jan Tomaszewski.

- Liga Mistrzów? Do widzenia. Robert nie gra w Lidze Mistrzów, nie gra w Lidze Europy, a to było celem. Barcelona zagrała kompromitująco w europejskich pucharach. Po prostu Barcelona zagrała słabo - powiedział były reprezentant Polski w rozmowie z "Super Expressem".

Jedynego gola dla FC Barcelony strzelił Robert Lewandowski z rzutu karnego. Mimo to Polak nie zaprezentował się w tym meczu z dobrej strony. Tomaszewski stwierdził, że jego transfer do hiszpańskiego klubu był błędem.

- Z jednej strony mu współczuję, bo przeżył wielką katorgę, jako jeden z najlepszych piłkarzy świata, ale po tej rundzie nie będzie zaliczany do najlepszych piłkarzy świata. Z drugiej strony sam sobie taki los zgotował. Jakby został w Bayernie, to miałby komfort gry, również na mistrzostwach świata. Przy okazji transferu mówiło się: "wielka Barcelona". Jak można porównać zadłużoną Barcelonę z Bayernem, który cały czas gra w czołówce Europy? Macie tę swoją wielką Barcelonę i macie to, że Robert został już w tym roku zdewaluowany - dodał.

Teraz FC Barcelona może skupić się na rozgrywkach ligowych. W La Liga radzi sobie zdecydowanie lepiej i po 22 kolejkach jest liderem tabeli z dorobkiem 59 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma osiem punktów przewagi.

