Ciąg dalszy "afery barcelońskiej". Prokuratura przyjęła wniosek Tebasa

Hiszpańskie media informowały w połowie lutego tego roku, że Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia otrzymywał pieniądze od Barcelony, a konkretniej 1,3 mln euro za pracę dla klubu od 2016 do 2018 roku. W zamian Negreira miał przygotowywać raporty na temat sędziów. Wymiar sprawiedliwości prowadzi śledztwo pod kątem domniemanego przestępstwa korupcyjnego. Barcelona zapowiedziała w specjalnym oświadczeniu, że podejmie kroki prawne.

REKLAMA

Zobacz wideo

Prokuratura przyjęła wniosek Tebasa o zbadanie sprawy korupcyjnej z udziałem FC Barcelony

Hiszpański dziennik "Marca" informuje, że prokuratura antykorupcyjna poparła wniosek Javiera Tebasa, szefa ligi hiszpańskiej, który poprosił o wszczęcie postępowania przeciwko Victoriano Sanchezowi Arminio, byłemu przewodniczącemu Komitetu Technicznego Sędziów (CTA). Mowa tutaj o kwocie w wysokości ośmiu mln euro, która miała być niewłaściwie obracana przez hiszpańską federację (RFEF). Te pieniądze miały być przekazane dla Komitetu Sędziowskiego z publicznych środków.

Victoriano Sanchez Arminio był przewodniczącym Komitetu Technicznego Sędziów od 1993 do 2018 roku. Najstarsi członkowie Komitetu uważają, że Arminio "zawsze był zaniepokojony tym, co mogło być związane z korupcją". Dodatkowo ich zdaniem Jose Maria Enriquez Negreira pełnił drugorzędną funkcję w Komitecie Technicznym Sędziów. Na temat sprawy związanej z Negreirą był pytany Pedro Sanchez, czyli premier Hiszpanii. Polityk zaapelował, by poczekać na wyniki dochodzenia, które ma być wszczęte przez hiszpańską federację.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Jednocześnie dziennik "Marca" dodaje, że Miquel Iceta, czyli hiszpański minister kultury zaprzeczył informacjom, jakoby rząd zmodyfikował ustawę o sporcie (reforma została zatwierdzona w grudniu 2022 - red.), żeby zatuszować "rzekome nieprawidłowości" w FC Barcelonie. Warto dodać, że Jose Maria Enriquez Negreira uniknął złożenia zeznań ws. domniemanego przestępstwa. Wszystko przez przedstawioną dokumentację medyczną, z której wynika, że cierpi on na chorobę Alzheimera.