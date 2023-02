Real pokazał go światu, a teraz chce go Xavi. Może zostać partnerem Lewandowskiego

Xavi ma nowy obiekt westchnień. Jest nim Takefusa Kubo. Piłkarz Realu Sociedad zrobił ostatnio niesamowity postęp, a ten zaimponował trenerowi FC Barcelony. 43-latek chętnie widziałby Japończyka w swoim składzie, więc zaangażował klubowych działaczy, aby zaczęli pracować nad ewentualnym transferem - donosi hiszpański "AS". Ci mieli już skontaktować się z agentem piłkarza, aby zorientować się, jak wygląda jego sytuacja kontraktowa i obecne powiązania z Realem Madryt.

Był w zespołach młodzieżowych FC Barcelony, ale trafił do Realu. Xavi marzy o wielkim powrocie Takefusy Kubo

Okazało się, że Kubo jest pełnoprawnym zawodnikiem Realu Sociedad. Klub w lipcu poprzedniego roku zapłacił za niego Realowi Madryt 6,5 mln euro. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2027 r. Mistrzowie Hiszpanii zastrzegli sobie jednak prawo pierwokupu i 50 proc. praw majątkowych. Oznacza to, że w przypadku transferu do innego klubu połowa z 60 mln euro (bo tyle wynosi kwota odstępnego) trafi na konto Realu Madryt.

Jak na razie nie wygląda na to, żeby Real chciał skorzystać z przysługującego mu prawa, choć gdyby zdecydował się ponownie ściągnąć Japończyka do siebie, musiałby zapłacić jedynie 30 mln euro. Tymczasem w Barcelonie nie mają wątpliwości, że 21-latek pasowałby do nich jak ulał. Kubo, szczególnie podoba się Xaviemu. Obecny szkoleniowiec miał zwrócić na niego uwagę już wtedy, gdy piłkarz należał do zespołów młodzieżowych FC Barcelony. W 2015 r. Katalończyków spotkał jednak ogromny cios. FIFA ukarała ich za naruszenie przepisów związanych z transferami piłkarzy zza granicy poniżej 18. roku życia i Kubo musiał wracać do kraju.

Po paru latach wrócił do Hiszpanii, tyle że wyścig po niego wygrał Real Madryt. To tam zabłysnął w futbolowej elicie. Potem przebywał na wypożyczeniach w Villarrealu, Getafe i Mallorce, aż w końcu trafił do Realu Sociedad. W tym sezonie LaLiga zbiera bardzo dobre recenzje. W 19 meczach strzelił cztery gole i miał pięć asyst. FC Barcelona bardzo chciałaby powalczyć o piłkarza, którego przed laty straciła. Problem w tym, że brakuje jej pieniędzy na transfery. Żeby zdobyć 60 mln euro, sama musiałby pozbyć się jednej z gwiazd.