"Najgorszy możliwy gość". Niezwykła passa Barcelony, którą rozpoczął Lewandowski

W czwartek FC Barcelona zagra rewanżowy mecz z Manchesterem United w ramach 1/16 Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu na Camp Nou padł wynik 2:2, co sprawia, że delikatnym faworytem do awansu stali się podopieczni Erika ten Haga. Po stronie Barcy jest ich korzystny bilans meczów wyjazdowych.

Dwóch triumfów na wyjeździe do rekordu drużyny Guardioli. Ale Manchester United u siebie nie przegrywa dłużej

Podopieczni Xaviego Hernandeza stali się "najgorszym możliwym gościem" - jak opisuje ich "AS". Barca wygra jedenaście ostatnich meczów z rzędu poza Camp Nou. Ostatni raz na wyjeździe przegrali 16 października ubiegłego roku. Była to co prawda bolesna porażka, bo 1:3 z Realem Madryt w El Clasico.

Barcelona zrewanżowała się jednak "Królewskim" takim samym w finale Superpucharu Hiszpanii, który rozgrywany był w Arabii Saudyjskiej, więc jest uwzględniony w tej serii. Wszystko zaczęło się jednak od triumfu na Estadio Mestalla przeciwko Valencii. Tam Barca miała sporo problemów, ale od czego ma Roberta Lewandowskiego, który w końcówce meczu wcisnął bramkę na 1:0. Wówczas zapewne nie spodziewał się, że zapoczątkuje tak imponującą serię. Podopieczni Xaviego w międzyczasie zdobyli również stadiony Atletico Madryt, Realu Betis czy Villarreal, więc ligowej czołówki.

Jedenaście meczów poza Camp Nou, które zaowocowały jedenastoma zwycięstwami stawiają Barcelonę Xaviego tuż przed pobiciem rekordu klubu ustanowionego przez Pepa Guardiolę w sezonie 2008/2009. Wówczas jego drużyna wygrała trzynaście wyjazdowych meczów z rzędu.

Podtrzymanie dobrej passy będzie jednak piekielnie trudne, gdyż ostatnią drużyną, która przyjechała na Old Trafford i odniosła zwycięstwo, był inny hiszpański klub Real Sociedad, ale było to na początku września poprzedniego roku. Od tego czasu "Czerwone Diabły" nie przegrały w swoim domu siedemnastu meczów, z czego wygrały aż piętnaście. Pokonanie takiej przeszkody i awans do następnej rundy będzie wielkim sukcesem Xaviego, który był dość mocno krytykowany po pierwszym pojedynku w tym dwumeczu na Camp Nou.