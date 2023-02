Zapytali Xaviego o powrót Messiego. Nie mógł się powstrzymać. "Jesteśmy w kontakcie"

Leo Messi jest legendą FC Barcelony, w której występował przez niemal całą karierę. Jego odejście w 2021 roku było spowodowane problemami finansowymi klubu. W efekcie Argentyńczyk przeszedł do Paris Saint-Germain.

Xavi zabrał głos na temat powrotu Leo Messiego do FC Barcelony. "Tu jest jego dom"

Od pewnego czasu 35-latek prowadzi negocjacje z PSG w sprawie przedłużenia wygasającego w czerwcu kontraktu. Na razie nie udało się osiągnąć porozumienia, przez co piłkarza łączy się z transferem do innego zespołu. Kilka dni temu ojciec Messiego pojawił się w Barcelonie, co podsyciło plotki o możliwym powrocie Leo do "Barcy". Ojciec piłkarza jednak szybko je zdementował. - Nie sądzę, żeby wrócił. Warunki nie zostały spełnione. Nie rozmawialiśmy z Laportą i nie ma żadnej oferty - wyjaśnił.

Do spekulacji transferowych dotyczących Messiego odniósł się Xavi, który przez wiele lat grał z Messim w Barcelonie. Na konferencji prasowej przed spotkaniem Ligi Europy z Manchesterem United zapewnił, że jest otwarty na powrót dawnego kolegi. - Już mówiłem, że tu jest jego dom, drzwi będą dla niego otwarte. To mój przyjaciel i jesteśmy w stałym kontakcie - powiedział.

Trener Barcelony zdaje sobie sprawę, że o spektakularny powrót nie będzie łatwo. - Wiele będzie zależało od niego, od tego, co będzie chciał robić w przyszłości, jak będzie zapatrywał się na to klub - stwierdził. Potem po raz kolejny nawiązał do przeszłości Messiego. - To jego dom. Najlepszy piłkarz na świecie i w historii zawsze będzie tu pasował - dodał.

Leo Messi rozegrał w FC Barcelonie 778 meczów, strzelił w nich 672 gole oraz zaliczył 303 asysty. Z klubem zdobył między innymi cztery Ligi Mistrzów oraz 10 tytułów mistrza Hiszpanii.