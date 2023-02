Prezes Barcelony uderza w Tebasa. Ostre słowa. "Nie dam mu tej przyjemności"

Czołowe kluby Europy wpadły w tarapaty. Najpierw dostało się Juventusowi, który został ukarany piętnastoma ujemnymi punktami za kreatywną księgowość, a to pewnie nie koniec konsekwencji. Prężnie działają także prawnicy Manchesteru City, któremu - teoretycznie - grozi nawet degradacja. Barcelona też ma swoje kłopoty.

Afera w FC Barcelonie. Jest pierwsza decyzja klubu

O co chodzi? Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia i wiceprezes Komitetu Technicznego Arbitrów, w latach 2016-2018 dostał od Barcelony aż 1,3 mln euro. W zamian miał przygotowywać dla katalońskiego klubu raporty na temat arbitrów. Gdy niejasne powiązania Barcelony z Negreirą wyszły na jaw, hiszpański wymiar sprawiedliwości wszczął śledztwo w sprawie domniemanego przestępstwa korupcyjnego.

- Wyrazili tylko głębokie zaniepokojenie i wszczęli wewnętrzne dochodzenie, ale nic więcej. Nie podano żadnego rozsądnego wyjaśnienia, tylko notatkę, z której wynika, że robi tak każdy inny klub. Nie pozwolimy na żadne wewnętrzne dochodzenia. Ta sprawa musi skończyć się w sądzie - przekonuje Javier Tebas prezes LaLiga, cytowany przez dziennik "El Mundo".

- Jeśli Laporta nie przedstawi rozsądnego wyjaśnienia, powinien podać się do dymisji. Będzie musiał to zrobić, chociaż twierdzi, że popełniono przestępstwo przez błąd. Nie mamy zamiaru czekać na FIFA i UEFA ze skargą, ale zawsze jesteśmy aktywni. Jeśli prokuratura nie dopatrzy się przestępstwa, z danymi, które mamy, to i tak złożymy skargę. To musi zostać zbadane, ponieważ kluby tego chcą - dodał Hiszpan.

Laporta odpowiada

Joan Laporta, prezes Barcy, ogłosił, że klub podjął decyzję o zleceniu dochodzenia w sprawie wydarzeń dotyczących konsultacji technicznej sędziów i zawodników. - Przeprowadzana jest niezależna i rygorystyczna analiza tego, co się wydarzyło. Na to zasługuje klub, jego socios i kibice - powiedział Laporta, który przy okazji zaatakował Javiera Tebasa, prezesa La Ligi.

- Tebas ma jakiś problem do mnie, ale i do Barcelony. I znowu zdjął swoją maskę, pokazał jaki jest naprawdę. Tebas już od dawna chce nas zdestabilizować. Ale nie dam mu tej przyjemności. Ktokolwiek zdecyduje się splamić historię Barcy, spotka się ze zdecydowaną reakcją - oświadczył Laporta.

A co się dzieje na boisku?

Barcelona zremisowała 1:1 w pierwszym meczu fazy pucharowej Ligi Europy z Manchesterem United. Rewanż w Anglii już w czwartek. Z kolei w lidze hiszpańskiej jest liderem i ma aż osiem punktów przewagi nad Realem Madryt, który jest drugi.