Sensacyjne wieści ws. afery w Barcelonie. Hit. Media ujawniły taktykę sędziego

Kilka dni temu hiszpańskie media poinformowały, że Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia i wiceprezes Komitetu Technicznego Arbitrów, w latach 2016-2018 otrzymał od FC Barcelony 1,3 mln euro. W zamian miał przygotowywać dla klubu raporty na temat sędziów. Działo się to za pośrednictwem firmy DASNIL 95 SL.

Sędzia zamieszany w aferę FC Barcelony nie chciał zeznawać. Tłumaczy to chorobą Alzheimera

Po tym, gdy niejasne powiązania Barcelony z Negreirą wyszły na jaw, hiszpański wymiar sprawiedliwości wszczął śledztwo w sprawie domniemanego przestępstwa korupcyjnego. Gdyby prokuratura skierowała sprawę do sądu, jednym z oskarżonych zapewne byłby właśnie Negreira.

Okazuje się, że były arbiter może jednak uniknąć odpowiedzialności za ewentualną winę. Jak przekazał hiszpański portal "El Espanol", jego prawnik przedstawił prokuraturze dokumentację medyczną, z której wynika, że Negreira cierpi na chorobę Alzheimera. Z tego powodu emerytowany sędzia skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia zeznań. Gdyby został oskarżony, jego stan zdrowia zostanie oceniony przez biegłego. A gdyby zapadł wyrok skazujący, sąd podejmie decyzję czy i w jakim stopniu zostanie zwolniony z odpowiedzialności karnej.

"El Espanol" dodaje, że ewentualnej kary nie uniknie za to Javier Enríquez Romero, syn Enriqueza Negreiry. W latach 2004-2019 to on zarządzał firmą Dasnil 95 SL i był odpowiedzialny za wykonanie usług dla klubu, ale brakuje dokumentacji, która by to potwierdzała.

Niezależnie od tego, jaki będzie werdykt sądu, FC Barcelona uniknie kary ze strony La Ligi. - Tego typu sprawy przedawniają się po trzech latach - wyjaśnił Javier Tebas, prezes ligi hiszpańskiej. Jednocześnie oczekuje on, że Joan Laporta złoży obszerne wyjaśnienia przed sądem. W sprawę nadal mogą włączyć się FIFA oraz UEFA.