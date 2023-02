Hiszpańskie kluby wystąpiły przeciwko Barcelonie. Wyłamał się tylko Real Madryt

Sprawa powiązań Barcelony z Jose Enriquezem Negreirą wypłynęła kilka dni temu. Okazało się, że w latach 2016-2018 Katalończycy wypłacili wiceszefowi hiszpańskich sędziów, uznanego za organ doradczy, 1,3 mln euro. To bardzo nie spodobało się nie tylko kibicom, ale i ligowym przeciwnikom "Blaugrany".

Spotkanie na szczycie

W poniedziałek w madryckiej siedzibie ligi hiszpańskiej odbyło się spotkanie klubów pierwszego i drugiego poziomu rozgrywek. Dowodził prezes La Liga Javier Tebas, który także jest mocno zaniepokojony sytuacją.

Choć spotkanie miało dotyczyć wielu spraw, to - o czym informuje portal "relevo.com" - zdecydowanie najwięcej rozmawiano o aferze sędziowskiej z obecnym liderem tabeli w roli głównej. Dużo do powiedzenia miał przedstawiciel Atletico Miguel Angel Gil, który zaproponował przyspieszenie dochodzenia. Zespoły miały także wydać wspólne oświadczenie.

Dwa kluby postanowiły się jednak wyłamać. Pierwszym z nich, co naturalne, była Barcelona. Drugim był Real Madryt. Jeden z prawników "Królewskich" potwierdził zaniepokojenie doniesieniami medialnymi, lecz jednocześnie przyznał, że nie ma siły sprawczej, by podejmować tak ważne decyzje bez wcześniejszego skonsultowania ich z Florentino Perezem i jego współpracownikami.

Pomoc w dochodzeniu i pozycja oskarżyciela

Ostatecznie kluby porozumiały się w pomocy prokuraturze. Do sądu w Barcelonie wysłano dokumenty, według których każdy z zespołów jest gotowy zaangażować się w proces, a w razie potrzeby będzie mógł wystąpić jako dodatkowy oskarżyciel.

- Wśród zdecydowanej większości kibiców, w tym także fanów Barcelony, panuje wielki niepokój. Jeśli okaże się to prawdą, będzie to cios w reputację hiszpańskiej piłki. Wszyscy chcemy, by sprawa została jak najszybciej rozwiązana - powiedział prezes La Liga, Javier Tebas.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy sprawa nabierze rozpędu. Możemy się jednak spodziewać, że ewentualne przepychanki na linii FC Barcelona - La Liga mogą trwać bardzo długo. Pokazało to chociażby zawieszenie Roberta Lewandowskiego, nad którym debatowano ponad dwa miesiące.