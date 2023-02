Były piłkarz krytykuje Barcelonę. "Xavi na pewno nie jest zadowolony"

FC Barcelona w niedzielę zmierzyła się na Camp Nou z Cadizem. Zawodnicy Xaviego wygrali 2:0, odnosząc 19. ligowe zwycięstwo w sezonie. Wynik w 43. minucie otworzył Sergi Roberto, a trzy minuty później prowadzenie gospodarzy podwyższył Robert Lewandowski. Napastnik zanotował tym samym 15. trafienie w Primera Division i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi.

Były piłkarz krytykuje postawę FC Barcelony. "Drużyna po raz kolejny musiała sporo walczyć"

Choć Barcelona świętowała kolejne zwycięstwo przed własnymi fanami, niedzielne spotkanie nie należało do najłatwiejszych. Szczególnie w końcowych fragmentach spotkania Cadiz wyraźnie górowało na boisku i było blisko nawet doprowadzenia do remisu. Finalnie gospodarze zdołali wybronić korzystny wynik.

O tym, że zawodnicy Xaviego mieli sporo szczęścia, przekonywał w rozmowie z ESPN były zawodnik Barcy, Luis Garcia. - Drużyna po raz kolejny musiała sporo walczyć i nie potrafiła kontrolować gry przez większość spotkania. Widzieliśmy Barcelonę, która dominowała na początku spotkania i stwarzała okazję do końca pierwszej połowy. Później ponownie jakby odłączyli się od gry i pozwolili rywalom uwierzyć, że mogą coś ugrać na Camp Nou - stwierdził Hiszpan.

Gorzkie słowa o Lewandowskim. To ciąży mu w Barcelonie

- Barcelona miała szczęście. Zawodnicy Cadiz czasami za bardzo się spieszyli i nie potrafili wyprowadzić decydującego podania. To sprawiło, że nie potrafili zdobyć bramki kontaktowej, która pozwoliłaby im uwierzyć w ugranie czegoś w ostatnich minutach. Xavi z pewnością nie jest zadowolony z przebiegu spotkania. Jego piłkarze mieli jedynie utrzymywać się przy piłce, a udało im się to jedynie do pierwszych dziesięciu minut drugiej połowy. Szczęśliwie wygrali i obyło się bez żadnej kontuzji, a teraz mogą się skupić na drugim meczu w Lidze Europy - dodał Garcia.

Dumę Katalonii w czwartek 23 lutego czeka drugi mecz z Manchesterem City w 1/8 Ligi Europy. Spotkanie na Camp Nou zakończyło się remisem 2:2, więc sytuacja awansu rozstrzygnie się na Old Trafford.

Niedzielne zwycięstwo pozwoliło Barcelonie utrzymać się na czele ligowej tabeli. Katalończycy mają na koncie 59 punktów i wyprzedzają drugi Real Madryt o osiem. Podium uzupełnia Real Sociedad (43 pkt).