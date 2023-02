Szokujące komentarze z Hiszpanii. Laporta ma już żałować. Chodzi o Lewandowskiego

Robert Lewandowski w niedzielnym meczu z Cadiz zdobył pierwszą bramkę od czterech miesięcy przed własną publicznością. Polak przeżywa lekki kryzys formy. Pomimo że strzelił do tej pory 15 goli w lidze i jest liderem klasyfikacji strzelców, większość z nich miała miejsce jeszcze w 2022 roku. Wobec tego pojawiły się pewne wątpliwości co do słuszności kupna naszego napastnika.

Joan Laporta ma zastanawiać się, czy warto było kupować Roberta Lewandowskiego

Hiszpańska gazeta "Minuto En Cancha" opublikowała dość zaskakujący artykuł. Zdaniem autora tekstu Joana Laporta, który jest prezydentem FC Barcelony, miał w ostatnich tygodniach zastanawiać się, czy wydanie za Roberta Lewandowskiego 50 milionów euro, było opłacalną decyzją.

Z tekstu wynika, że Hiszpanie krytykują Laportę za podpisanie z Polakiem aż trzyletniej umowy, gdyż nie ma pewności czy 34-latek zdoła przez ten czas utrzymać poziom. Głosy krytyki nasiliły się, gdy Lewandowski wpadł w lekki kryzys po mundialu w Katarze i musiał odbyć karę trzech meczów zawieszenia za czerwoną kartkę. Wówczas najważniejszymi postaciami zespołu byli bardziej perspektywiczni gracze, tacy jak Pedri, Raphinha i Ousmane Dembele.

"Widzimy Lewandowskiego jako bardzo dobrego piłkarza, w dobrej dyspozycji, możliwe, że wcześniej był po prostu na nadzwyczajnym poziomie i dlatego teraz wydaje się, że gra gorzej. Być może nadszedł czas, aby więcej od niego wymagać, ponieważ ma wreszcie właściwe wsparcie od kolegów z drużyny" - czytamy w artykule.

Podobne wątpliwości względem Polaka ma również dzienniku "AS". Zdaniem Hiszpanów najbliższe czwartkowe spotkanie z Manchesterem United w ramach rewanżu 1/16 finału Ligi Europy, będzie dla niego "prawdziwym sprawdzianem" (nawiązanie do faktu, że Lewandowski nie spisywał się w tym sezonie specjalnie dobrze w ważnych meczach). "W czwartek reflektory będą skierowane na niego i nie może zawieść, jeśli chce, aby Barca przetrwała w Europie" - dodano.

Wyjazdowy mecz FC Barcelony z Manchesterem United zostanie rozegrany w czwartek 23 lutego o godz. 21:00. W pierwszym spotkaniu padł wynik 2:2. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.