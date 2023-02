Kolejny rekord FC Barcelony. Niebywałe. Takiej passy nie miał jeszcze nikt

FC Barcelona pokonała 2:0 Cadiz na Camp Nou i umocniła się na pozycji lidera hiszpańskiej La Liga. Po 119 dniach posuchy ponownie gol w meczu u siebie w lidze strzelił Robert Lewandowski. Podczas gdy nasz napastnik śrubuje osiągnięcia strzeleckie, doskonałą robotę wykonuje katalońska defensywa. W niedzielę udało jej się już po raz 17. w sezonie nie stracić gola, a musiała się przy tym nieźle namęczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Rozpaczliwa obrona FC Barcelony w meczu z Cadizem. Jest czyste konto i jest cudowny rekord

Cadiz robił bowiem bardzo dużo, by ten mecz zakończyć z bramką. Tylko w pierwszej połowie Marc-Andre ter Stegen musiał interweniować przy strzałach Rubena Alcaraza i Santiago Arzamendii. Poza tym strzał Theo Bongondy w porę zablokował Andreas Christensen, a do siatki zdołał nawet trafić Roger Marti, tyle że był na spalonym. Po zmianie stron FC Barcelona dalej była w opałach. Marti pokonał bramkarza po raz drugi, ale wcześniej doszło do przewinienia Faliego na ter Stegenie i sędzia gola nie uznał. Potem dwie dogodne sytuacje zmarnował jeszcze Chris Ramos, a jedną Anthony Lozano.

FC Barcelona cudem uniknęła straty gola, dzięki czemu w nieprawdopodobnych okolicznościach pobiła ligowy rekord. Jak poinformował na Twitterze hiszpański statystyk MisterChip, FC Barcelona jest pierwszą drużyną w całej historii La Liga z zaledwie 7 straconymi bramkami i 17 czystymi kontami w pierwszych 22 kolejkach.

W tym sezonie FC Barcelona traci bramki niezwykle rzadko. Aż trzy dała sobie strzelić Realowi Madryt w pierwszym w El Clasico (1:3). Na początku sezonu gola strzelił jej także Real Sociedad. Dwa razy jej defensywa dała się złamać także pod koniec 2022 roku w meczach z Osasuną i Espanyolem. Ostatni raz w lidze ter Stegen skapitulował na początku lutego w spotkaniu z Betisem. W pozostałych 17 meczach był nie do pokonania. Również dzięki niemu FC Barcelona pozostaje liderem ligi hiszpańskiej. O 8 punktów wyprzeda w tabeli drugi Real Madryt.