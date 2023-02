Lewandowski wreszcie się przełamał! Dwa szybkie ciosy Barcelony, ale łatwo nie było

Pomiędzy dwoma meczami Ligi Europy z Manchesterem United FC Barcelona wróciła do ligowej rywalizacji, by utrzymać ośmiopunktową przewagę nad Realem Madryt. W niedzielny wieczór zespół Xaviego Hernandeza mierzył się na Camp Nou z Cadizem. Zadanie Katalończyków w teorii nie było najtrudniejsze, bo rywal był w tabeli dopiero siedemnasty, ale trzeba było zdawać sobie sprawę, że od powrotu do La Liga w 2020 roku Cadiz przegrał z Barceloną tylko raz w pięciu meczach, a na Camp Nou zaliczył remis 1:1 oraz zwycięstwo 1:0 w poprzednim sezonie. Barca chciała przerwać tę złą passę zwycięstwem, a Robert Lewandowski strzeleniem goli po sześciu ostatnich meczach na Camp Nou bez bramki.

Przełamanie Lewandowskiego, wygrana FC Barcelony. Ale łatwo nie było...

Na rozkręcenie się Barcelony, grającej bez swoich motorów napędowych - Pedriego i Ousmane'a Dembele, trzeba było chwilę poczekać w pierwszej połowie. W pierwszych 20 minutach gospodarzy stać było jedynie na niecelne uderzenie głową Erica Garcii. Chwilę później najlepszy w pierwszej części gry Ferran Torres po indywidualnej akcji uderzył nieznacznie obok słupka, a strzał z 18 metrów Sergiego Roberto odbił bramkarz Cadizu - Ledesma.

W międzyczasie swoje sytuacje mieli także gospodarzy. Roger Marti nawet zdołał pokonać w sytuacji "sam na sam" Marca-Andre Ter Stegena, ale był na dość wyraźnym spalonym. Próbę niepilnowanego Theo Bongondy z 14 metrów zablokował z kolei Andreas Christensen. Ter Stegen z kolei musiał interweniować po strzałach z dystansu Rubena Alcaraza i Santiago Arzamendii, ale nie miał prawa w obu sytuacjach przepuścić piłki do siatki.

Na przełom w tym spotkaniu trzeba było czekać do końcówki pierwszych 45 minut, gdy podwójny cios swojemu rywalowi zadała Barca. Najpierw, w 43. minucie, fantastycznym dryblingiem popisał się Ferran Torres, który minął trzech rywali na prawym skrzydle i dośrodkował na głowę Roberta Lewandowskiego. Po strzale Polaka piłka została wybita z linii bramkowej, ale skuteczną dobitką popisał się Sergi Roberto, otwierając wynik spotkania.

Kilkadziesiąt sekund później swojej bramki doczekał się bardzo przeciętnie grający do tej pory Robert Lewandowski. Po podaniu Sergiego Roberto polski napastnik oddał mocny płaski strzał z 16 metrów, którym nie dał Ledesmie żadnych szans, podwyższając wynik na 2:0 i strzelając 15. gola w tym sezonie La Liga.

Druga część spotkania rozpoczęła się od niecelnych strzałów Ansu Fatiego i Ferrana Torresa. W 57. minucie bliski zdobycia drugiej bramki był Lewandowski, ale jego sytuacyjny strzał czubkiem buta trafił tylko w poprzeczkę bramki gości.

W odpowiedzi bliscy gola kontaktowego byli piłkarze Cadizu. Po rzucie rożnym Roger Marti po raz drugi w tym meczu trafił nawet do siatki, jednak i tym razem musiała obejść się smakiem. Wszystko za sprawą faulu Faliego na wychodzącym z bramki Ter Stegenie. Była to kontrowersyjna decyzja sędziego Gonzaleza Fuertesa. Były arbiter międzynarodowy Iturralde Gonzalez ocenił później, że jego zdaniem faulu tam nie było i gol powinien być uznany.

Występ Roberta Lewandowskiego tym razem trwał 74 minuty, bo po tym czasie Xavi zdecydował się ściągnąć Polaka z boiska i wpuścić Brazylijczyka Raphinhę.

Być może i jego koledzy zaczęli myśleć już bardziej o Old Trafford niż końcówce meczu z Cadizem, bo w ostatnim kwadransie meczu goście stworzyli sobie kilka świetnych okazji do strzelenia gola. Najpierw po indywidualnej akcji "sam na sam" z Ter Stegenem przebił się Chris Ramos, ale jego płaski strzał niemiecki bramkarz sparował na słupek. Chwilę później Ramos próbował wykorzystać niepewne wyjście z bramki bramkarza Barcelony, ale jego strzał głową poszybował nad poprzeczką.

Co więcej, w 86. minucie Barcę znów uratowało obramowanie bramki Ter Stegena. Tym razem uderzenie głową Anthony'ego Lozano odbiło się jedynie od słupka. Goście zasługiwali na gola kontaktowego, ale mimo ich starań w drugiej połowie przy drzemiącej już Barcelonie ta sztuka im się nie powiodła.

FC Barcelona pokonała na Camp Nou Cadiz 2:0 i utrzymała osiem punktów przewagi w tabeli La Liga nad Realem Madryt. Teraz, w czwartek, Barca zmierzy się w rewanżu 1/16 finału Ligi Europy z Manchesterem United, a w kolejnej kolejce ligowej zespół Xaviego zagra na wyjeździe z Almerią.