"Nazwali go sk********em, życzyli mu śmierci". Courtois staje w obronie kolegi

- To nie był brak szacunku dla Viniciusa Jr. To był brak szacunku dla Turcji i Syrii - mówił trener Realu Madryt - Carlo Ancelotti - na konferencji prasowej po meczu z Osasuną (2:0). Włoch kolejny raz w tym sezonie bronił swojego zawodnika, który znów był obrażany przez kibiców gospodarzy.

"Vinicius, ty sk******nu" - krzyknął jeden z kibiców Osasuny w trakcie przedmeczowej minuty ciszy poświęconej ofiarom trzęsienia ziemi, jakie w ostatnich dniach nawiedziło Turcję i Syrię. Skandaliczne zachowanie mężczyzny wzbudziło śmiech tysięcy kibiców zgromadzonych na El Sadar.

Po meczu trener Osasuny - Jagoba Arrasate - bronił widowni, twierdząc, że był to jedyny incydent w trakcie meczu. 44-latek nie miał racji. W ciągu 90 minut pojawiły się też przyśpiewki, życzące Viniciusowi Jr śmierci.

- Nazwali go sk*******em, w trakcie meczu życzyli mu śmierci. Rodzice z dziećmi pokazywali nam środkowe palce. W Hiszpanii są stadiony z gorącą atmosferą, na których gra się naprawdę dobrze. Ale to jest nonsens i tego nie chcemy. Przestańmy w końcu patrzeć na Viniciusa Jr, zacznijmy patrzeć na piłkarzy jak na ludzi - skomentował po meczu bramkarz Realu Thibaut Courtois.

Kolejna afera z Viniciusem Jr

"Obelgi trwają, ale taniec też. Do zobaczenia w Liverpoolu" - napisał zawodnik na Twitterze. Vinicius Jr zareagował na sytuację z dystansem, jednak w trakcie meczu dał się wyprowadzić z równowagi.

Jeszcze w pierwszej połowie Brazylijczyk został przypadkowo trafiony w twarz przez rywala. Sędzia odgwizdał przewinienie, ale nie ukarał gracza Osasuny żółtą kartką, co bardzo nie spodobało się skrzydłowemu Realu. Wściekły rzucił w kierunku arbitra po hiszpańsku "sk******nu, wsadź to sobie w dupę". Szczęśliwie dla niego sędzia musiał nie usłyszeć tych słów, gdyż nie zareagował na obelgę.

To nie pierwszy problem z zachowaniem hiszpańskiej publiczności względem Viniciusa Jr i z jego reakcją. Niespełna dwa tygodnie temu Ancelotti bronił Brazylijczyka po tym, co wydarzyło się na Majorce.

Piłkarz był oskarżony o chamskie zachowanie względem rywala i publiczności, a okazało się że wcześniej był rasistowsko obrażany. - Rasizm to problem hiszpańskiego futbolu. Jestem jego częścią i widzę, że to problem, który musimy rozwiązać. Zwłaszcza że z Viniciusa Jr robi się winowajcę, a tak naprawdę on jest ofiarą czegoś, czego nie rozumiem - mówił Ancelotti.