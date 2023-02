Szokujące statystyki z Hiszpanii. Tylko jedna drużyna wypada gorzej od Barcelony

FC Barcelona zremisowała w ubiegły czwartek spotkanie 1/16 Ligi Europy z Manchesterem United (2:2). Nie brakowało w tym meczu kontrowersji. Największa dotyczyła sytuacji z 80. minuty, kiedy Fred zagrał piłkę ręką we własnym polu karnym. Gwizdek arbitra jednak milczał. - Dla mnie to jest ewidentny rzut karny - powiedział po spotkaniu Xavi. Sędziowie najwyraźniej nie chcą dyktować "jedenastek" dla Barcy. Doskonale obrazują to statystyki z ostatnich miesięcy.

Jednoznaczna statystyka FC Barcelony. Sędziowie ich nie oszczędzają

Xavi nigdy nie był najlepszym przyjacielem arbitrów. Szkoleniowiec "Dumy Katalonii" wielokrotnie miał roszczenia, co do decyzji podejmowanych podczas meczów. Czy miał jednak rację? Poniekąd wydaje się, że tak. W ostatnich 41 meczach dla FC Barcelony został podyktowany zaledwie jeden rzut karny. Dla porównania Real Madryt w tym sezonie miał ich już 15. Ostatnia jedenastka Barcy miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku, kiedy Robert Lewandowski niestety przestrzelił ją w meczu z Almerią (2:0). Gorzej pod tym względem wygląda tylko Atletico Madryt, które nie miało jeszcze okazji w tym sezonie wykonywać rzutu karnego.

Kiedy po raz ostatni piłkarz Barcelony trafił do siatki z jedenastu metrów? 10 miesięcy temu. Dokładnie 14 kwietnia 2022 roku, grający już aktualnie w Atletico Madryt, Memphis Depay pokonał wtedy w ćwierćfinale Ligi Europy bramkarza Eintrachtu Frankfurt Kevina Trappa.

Kataloński dziennik "Mundo Deportivo" podał kilka przykładów, po których sędzia powinien podyktować "jedenastkę". Faul Marcosa Acunii na Robercie Lewandowskim w meczu Barcelony z Sevillą, atak Ivana Alejo na Alejandro Balde w spotkaniu z Cadiz, zagranie ręką w polu karnym piłkarza Mallorki, Antonio Raillo, czy też Denzela Dumfriesa w starciu z Interem.

Po 21. rozegranych meczach FC Barcelona z dorobkiem 56 punktów przewodzi tabeli LaLiga. Piłkarze Xaviego mają pięć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt i aż trzynaście nad trzecim Realem Sociedad. Najbliższy mecz rozegrają w niedzielę, 19 lutego, kiedy zmierzą się z Cadiz. W następny czwartek, 23 lutego odbędzie się ich rewanż z Manchesterem United.