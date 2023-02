W takim składzie ma zagrać Barcelona. Xavi zapowiedział kilka niespodzianek

W poprzedniej kolejce FC Barcelona pokonała 1:0 Villarreal. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Pedri po asyście Roberta Lewandowskiego. Dzięki temu zwycięstwu ekipa prowadzona przez Xaviego umocniła się na pozycji lidera.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Cadizem. Robert Lewandowski ma zagrać od pierwszej minuty

W bieżącej serii spotkań drużyna z Katalonii zmierzy się z Cadizem. Będzie to bardzo ważne spotkanie dla FC Barcelony, ponieważ Real Madryt wygrał już swoje starcie w tej kolejce (2:0 z Osasuną Pampeluna) i zmniejszył stratę do pięciu punktów. Lider tabeli LaLigi podejdzie do tego meczu osłabiony. Zabraknie na pewno Ousmane Dembele oraz Pedriego, który doznał kontuzji w meczu z Manchesterem United. Dziennikarz Gerard Romero, blisko związany z klubem, powołując się na dziennik "AS" poinformował, że przerwa 20-latka może potrwać nawet ponad miesiąc.

Xavi nie będzie mógł skorzystać również z Ronalda Araujo, który pauzuje za żółte kartki. Powołany na to spotkanie został z kolei Sergio Busquets. Hiszpan niedawno leczył kontuzje i zabrakło go w starciu z Manchesterem United. Wydaje się, że pomocnik doszedł już do siebie, ale zdaniem hiszpańskiego "Sportu", mecz z Cadizem rozpocznie na ławce rezerwowych. Od pierwszych minut nie powinno zabraknąć Roberta Lewandowskiego.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Cadizem według "Sportu":

Ter Stegen; Kounde, Garcia, Christensen, Balde; de Jong, Kessie, Gavi; Ferran Torres, Lewandowski, Ansu Fati.

Spotkanie FC Barcelony z Cadizem odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:00. Transmisję z tego meczu przeprowadzi Eleven Sports 1. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo również na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

