Xavi broni kolegi Lewandowskiego. "Ufam mu najbardziej. Jest niezwykły"

Raphinha w ostatnim meczu FC Barcelony wpadł we wściekłość po tym, jak mimo strzelonej bramki Xavi zdecydował się zdjąć go z boiska. Hiszpan broni jednak swojego piłkarza. - On jest niezwykły. Ufam mu najbardziej - powiedział szkoleniowiec Barcy.

