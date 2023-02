Real Madryt szykuje wielki transfer z Napoli. Gigantyczne pieniądze na stole

Real Madryt pokonał w sobotę na wyjeździe Osasunę Pampelunę 2:0 i wciąż jest w grze o mistrzostwo Hiszpanii. Ten sezon dla Carlo Ancelottiego jest jednak bardzo trudny ze względu na stosunkowo wąską kadrę i napięty terminarz. Włoch stara się rotować składem, ale czasami przez to jego zespół gubi punkty. Dlatego też "Królewscy" zamierzają "dozbroić się" w trakcie nadchodzącego lata, stąd też m.in. pogłoski o transferze Jude'a Bellinghama, ale nie tylko.

Media. Real Madryt planuje transfer Chwichy Kwaracchelii. Płaci za niego SSC Napoli 150 mln euro

Jak donosi hiszpański dziennik "AS", Real Madryt poważnie rozważa sprowadzenie Chwichy Kwaracchelii. Zdaniem dziennika "Królewscy" są w stanie przeznaczyć na transfer skrzydłowego nawet 150 mln euro. Zainteresowanie ekipy z Santiago Bernabeu potwierdził nawet agent piłkarza.

- Czy Real jest zainteresowany Chwichą? Tak, podobnie, jak inne kluby w Europie. Na razie jest skupiony na grze w Napoli i nic innego się nie liczy - zdradził Mamuka Jugheli w wywiadzie dla CalcioNapoli24. Agent 22-latka dodał też, że jeśli jego klient pozostanie w Serie A, to tylko w barwach obecnego zespołu. - Myśli o tym, by uszczęśliwiać Neapolitańczyków. "Kwara" kocha Neapol. Uwielbia tu być. Powiedział mi, że jeśli chodzi o piłkę nożną we Włoszech, widzi siebie tylko w Napoli - zdradził Jugheli.

SSC Napoli nie zamierza jednak oddać swojego piłkarza. "AS" dodaje, że włoski klub planuje przedłużyć kontrakt z Gruzinem, który dołączył do ekipy spod Wezuwiusza raptem zeszłego lata, mimo że jego obecna umowa jest ważna do 2027 roku.

Kwaracchelia notuje kapitalny sezon w zespole z Neapolu. We wszystkich rozgrywkach (Serie A i Lidze Mistrzów) wystąpił do tej pory w 24 meczach i zdobył w nich aż 12 bramek, dokładając do tego 14 asyst. Warto podkreślić również jego znakomite liczby w reprezentacji Gruzji. Jak na razie w jej barwach zagrał 19 razy i strzelił 10 goli i zanotował sześć asyst. Nic zatem dziwnego, że interesuje się nim taki klub, jak Real Madryt.

