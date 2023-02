Casillas ostro zaatakował Gerarda Pique. Mocne słowa. "Dzieciak i imbecyl"

Gerard Pique zakończył karierę w trakcie bieżącego sezonu, ale mimo to nadal jest o nim bardzo głośno. Ostatnio najwięcej mówiło się o rozstaniu Hiszpana z Shakirą i piosence, którą nagrała na jego temat kolumbijska artystka. Tym razem były piłkarz ściągnął uwagę mediów z innego powodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Iker Casillas uderzył w Gerarda Pique. "Totalny dzieciak i imbecyl"

Jeden z hiszpańskich influencerów Ibai Llanos opublikował na Twitterze rozmowę z Ikerem Casillasem. Zapytał byłego bramkarza Realu Madryt o jego opinie na temat byłego zawodnika FC Barcelony. "Iker, co myślisz o Pique? Nie wydaje ci się, że jest trochę dupkiem? Bądź szczery". - czytamy. Casillas odpowiedział krótko, ale bardzo dosadnie. "Totalny dzieciak i imbecyl" - napisał.

Na razie Gerard Pique nie odniósł się jeszcze do tych słów. Część komentujących twierdzi, że cała rozmowa jest ustawiona i to zwykły chwyt marketingowy, ponieważ zarówno Llanos, jak i Casillas współpracują z Pique przy Kings League, a w przeszłości między piłkarzami nie dochodziło do spięć.

Kings League to rozgrywki, które niedawno stworzył Pique. Bierze w nich udział 12 drużyn, składających się z 12 graczy. Mecze trwają 40 minut, a w wyjściowym składzie gra siedmiu piłkarzy (jest po pięciu rezerwowych). Zespoły złożone są z nieznanych szerzej zawodników, ale ich kapitanowie to byłe gwiazdy futbolu lub internetowi celebryci. Zawody cieszą się dużą popularnością i przyciągają wielu widzów na Twitchu i YouTubie.

Czarne chmury nad Barceloną. FIFA i UEFA wkroczą do gry? Kara może być druzgocząca

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Iker Casillas zakończył karierę w 2020 roku i znany jest głównie z występów w Realu Madryt. Przez lata wraz z między innymi Gerardem Pique stanowił o sile defensywy reprezentacji Hiszpanii. Obaj piłkarze sięgnęli wspólnie z kadrą po tytuł na Euro 2008 i 2012 oraz na mistrzostwa świata 2010 w RPA.

Pogoń się odradza i od razu jest zabójczo skuteczna. Cenne trzy punkty w meczu z Wartą