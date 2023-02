"Najgorsza wiadomość w historii". Legenda punktuje aferę Barcelony. Ostre słowa

Wówczas dziennik "AS" i radio "Cadena Ser" poinformowały, że Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia i wiceprzewodniczący Komitetu Technicznej Sędziów, przez co najmniej trzy lata (od 2016 do 2018 roku) dostawał pieniądze od FC Barcelony. Otrzymał łącznie 1,3 mln euro. Działo się to za pośrednictwem firmy DASNIL 95 SL w ramach usługi doradczej. Późniejsze informacje Obecnie wymiar sprawiedliwości prowadzi śledztwo w tej sprawie pod kątem domniemanego przestępstwa korupcyjnego.

O długoletniej skali takiej kooperacji pisało "El Mundo". Dziennik informował również o łącznej kwocie prawie siedmiu milionów euro, które Barcelona wypłaciła ówczesnemu wiceprzewodniczącemu Komitetu Technicznego Sędziów. Konkretnie, od 2001 do 2018 roku miał otrzymać on 6 659 488 euro bez VAT od klubu ze stolicy Katalonii.

- Myślę, że to najgorsza wiadomość w historii hiszpańskiego futbolu, nie tylko dla Barcelony, ze względu na rzeczywisty globalny wpływ, jaki wywarła - skomentował te doniesienie Augusto Cesar Lendoiro, były prezydent Deportivo la Coruna, który pełnił tę funkcję w latach 1988-2014. Jest on przekonany, że sprawa badana przez prokuraturę ma dopiero swój początek.

- Teraz nadejdzie dochodzenie, sądowe i dziennikarskie, które określi, w którym roku rozpoczął się związek, który jakiś były prezes Barcelony ustanowił, a który istniał już na etapie Jose Luisa Nuneza (kierował Barcą do 2000 roku) - twierdzi.

Deportivo za czasów rządów Lendoiro osiągało największe sukcesy. Dwukrotnie zdobyło Puchar Hiszpanii i raz, w sezonie 1999/200, tytuł mistrzowski. Mogło być ich więcej, lecz w rozgrywkach 1993/1994 o włos przegrali mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną. Obie drużyny miały równą liczbę punktów - 56 (wówczas przyznawano jeszcze dwa punkty za zwycięstwo) - ale wyżej w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bramek był klub ze stolicy Katalonii.

- Kiedy znana będzie dokładna data rozpoczęcia związku pomiędzy Enriquezem Negreirą a Barceloną, będzie wiele klubów i fanów - Deportivo i ja jako pierwsi - którzy będą pamiętać ten lub tamten mecz przeciwko Barcelonie. Wszyscy mamy w pamięci spotkania, w którym bardzo ostro narzekaliśmy na sędziego, ale potem odnieśliśmy to tylko do tej tak oklepanej i „akceptowanej" rzeczy, że „sędziowie zawsze pomagają wielkim" - mówi dosłownie Lendoiro, cytowany przez "ASa". Dla byłego prezesa Deportivo to bezprecedensowy skandal w hiszpańskim futbolu.