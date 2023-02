Lewandowski na Netfliksie. LaLiga będzie mieć swoje "Drive to survive"

Serial dokumentalny "Drive to survive", który ukazuje kulisy rywalizacji w Formule 1, okazał się wielkim sukcesem Netfliksa. Pierwszy sezon wyemitowano w marcu 2019 roku, a już 24 lutego ukaże się piąta edycja. Amerykańscy giganci streamingu poszli za ciosem i kilka miesięcy temu stworzyli "Break Point - serial opowiadający o losach tenisistów i tenisistek w 2022 roku. A to nie koniec. Netflix chce rozszerzyć ofertę programów sportowych dla użytkowników i już niedługo na ekranach telewizorów pojawią się gwiazdy ligi hiszpańskiej, m.in. lider FC Barcelony, Robert Lewandowski.

Netflix wyprodukuje serial dokumentalny o La Liga. Robert Lewandowski i spółka na ekranach

W piątek Netflix poinformował o podpisaniu umowy z La Liga na produkcję serialu dokumentalnego. Amerykanie nie zdradzili jeszcze szczegółów o tematyce serii, ale jak donosi "L'Equipe", platforma "opowie o sezonie 2023/2024". Eksperci wskazują, że należy spodziewać się produkcji opartej na modelu "Drive to Survive".

To oznacza, że kibice La Ligi będą mieli możliwość zajrzeć tam, gdzie dotąd kamery telewizyjne nie sięgały. Będą mogli z bliska poznać kulisy gry, zobaczyć, jak wyglądają przygotowania gwiazd do najważniejszych spotkań. Sprawą otwartą pozostaje kwestia, które gwiazdy zgodzą się zaprosić kamery Netfliksa do własnego domu, by, podobnie jak kierowcy Formuły 1, pokazać swoje prywatne życie obok sportu. Serial powinien pojawić się na platformie po zakończeniu sezonu 2023/2024.

- Bycie gwiazdą pierwszego serialu sportowego Netfliksa w Hiszpanii to dla La Liga wyjątkowe wyróżnienie. To również okazja, by pokazać naszą rywalizację nie tylko fanom Primera Division. Podzielimy się z całym światem emocjami związanymi ze sportem, który kochamy. To również szansa, aby wszyscy nasi fani zobaczyli La Liga z zupełnie innej perspektywy - powiedział Oscar Mayo, dyrektor wykonawczy La Liga.

Jak donoszą media, we wrześniu propozycję nakręcenia serialu otrzymało również Premier League. Odbyły się dyskusje pomiędzy angielskimi klubami, ale ostatecznie nie podjęto decyzji. W związku z tym Primera Division będzie pierwszą ligą piłkarską zekranizowaną przez Netfliksa.

W obecnym sezonie La Liga najlepiej spisuje się FC Barcelona. Przewodzi stawce z dorobkiem 56 punktów. Nad drugim Realem Madryt ma osiem punktów przewagi. Duży udział w sukcesie Katalończyków ma Robert Lewandowski. W 18 spotkaniach ligowych zdobył 14 bramek i miał pięć asyst. Jeśli Polak nadal będzie prezentował się z tak dobrej strony, to niewykluczone, że i w serialu Netfliksa będzie pierwszoplanową postacią.