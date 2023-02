Kluby LaLiga dostaną setki milionów. Ale nie Barcelona i Real

Projekt "LaLiga Impulso" w czerwcu 2023 roku przekaże zrzeszonym klubom 452,4 mln euro z międzynarodowego funduszu inwestycyjnego CVC. Do tej pory rozdystrybuował już z niego 754 mln euro. Spośród nich 37% przeznaczono na inwestycje na rzecz rozwoju klubów, a 25% na spłatę zadłużenia. Całkowita inwestycja w hiszpańskie kluby wyniesie blisko 2 mld euro.

Kolejna transza pieniędzy dla klubów LaLiga

Pieniądze pochodzą z międzynarodowego funduszu inwestycyjnego CVC, który wniósł kapitał finansowy w zamian za 8,2% udziałów w spółce prowadzącej działalność komercyjną rozgrywek LaLiga i 8,2% dochodu netto z praw telewizyjnych w każdym sezonie. Pieniądze są wypłacane ratalnie. Pierwsza transza zasiliła budżety klubów w lutym 2021 roku. Druga półtora roku później. W czerwcu 2023 roku wypłacona zostanie trzecia część w wysokości 25%. Ostatnia - w takiej samej wartości - za kolejne dwanaście miesięcy.

Pieniądze trafią do klubów, które zaakceptowały i podpisały projekt funduszu inwestycyjnego CVC - są to wszystkie drużyny LaLiga oraz LaLiga 2 oprócz FC Barcelony, Realu Madryt, Athleticu Bilbao oraz Ibizy, które nie zgodziły się na warunki umowy. Pozostałe ekipy przyjmą fundusze, ale będą zobligowane do oddania równowartości kwot w terminie 50 lat.

- To spotkanie pokazuje, jak ważny jest projekt LaLiga Impulso dla LaLiga i dla klubów. Bilans jest pozytywny dla pracy wykonanej w ciągu roku - powiedział Javier Tebas, prezes LaLiga na specjalnej konferencji poświęconej temu projektowi. Wtórował mu Juan Arbide, starszy dyrektor zarządzający CVC. - Jeżeli nauczyliśmy się czegokolwiek w ciągu 25 lat inwestowania, to tego, że świat rozrywki, sportu, a w szczególności wysokiej jakości aktywa odnotowują długoterminowy wzrost; a LaLiga jest jednym z najcenniejszych sportów i aktywów rozrywkowych świata w Hiszpanii, a także na arenie międzynarodowej - skomentował.