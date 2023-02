Barcelona zdegradowana? Szef La Liga reaguje ws. afery

Hiszpańska piłka od środy żyje słowami wiceszefa hiszpańskiego komitetu sędziowskiego, który dostał 1,3 mln euro od FC Barcelony. Według informacji gazety "AS" i "Cadena Ser", Jose Maria Enriquez Negreira, były kataloński sędzia, przez co najmniej trzy lata (od 2016 do 2018 roku) dostawał pieniądze od FC Barcelony. Otrzymał w sumie 1,3 mln euro. Działo się to za pośrednictwem firmy DASNIL 95 SL w ramach usługi doradczej. Były sędzia był jedynym wspólnikiem firmy, która w 2016 roku obciążyła Barcelonę kwotą 532 728 euro; rok później - 541 752 euro; a w 2018 roku - 318 200 euro.

"Skarb Państwa zajął się sprawą, gdy podejrzewał, że DASNIL 95 SL próbował odliczyć od swoich podatków kwoty, które nie wydawały się jasne. Fakt ten przyspieszył kontrolę podatkową, która ujawniła wpłaty barcelońskiego podmiotu na rzecz spółki ówczesnego wiceprezesa arbitrów" - czytamy w dzienniku "AS".

Obecnie wymiar sprawiedliwości prowadzi śledztwo w tej sprawie pod kątem domniemanego przestępstwa korupcyjnego. Wszystko to było za kadencji poprzedniego prezesa FC Barcelony, Josepa Marii Bartomeu. W raporcie urzędu podatkowego FC Barcelona chciała się upewnić, że nie zostały podjęte żadne decyzje arbitrażowe przeciwko niej. Pojawiły się informacje, że zespołowi Roberta Lewandowskiego grozi nawet degradacja.

Prezes La Ligi komentuje aferę wokół FC Barcelony. "Czekamy na wynik śledztwa"

Do całej sprawy postanowił odnieść się prezes hiszpańskich rozgrywek, Javier Tebas. - Jako La Liga uszanujemy śledztwo, które przeprowadzi prokuratura. Jeśli zdecyduje się na oskarżenie, to również będziemy musieli to zrobić z powództwa prywatnego. Musimy poczekać na zakończenie śledztwa.

Jednocześnie Tebas wykluczył możliwość kar sportowych, które mogłyby spotkać FC Barcelonę. - To niemożliwe, ponieważ od 2018 do 2023 roku minęło pięć lat. A tego typu sprawy przedawniają się po trzech latach. Inaczej jednak jest w przypadku jurysdykcji karnej.

- Takie jest dzisiaj stanowisko La Ligi. Będziemy rozmawiać z naszymi członkami w Komitecie Arbitrów, czy pan Negreira miał jakikolwiek wpływ lub interweniował w sprawie jakichś obsad sędziowskich - dodał prezes La Ligi. Podkreślił, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w hiszpańskim futbolu.

