Stary znajomy wesprze Lewandowskiego? Barcelona szykuje transferowy hit. I to za darmo

FC Barcelona w letnim oknie transferowym będzie chciała pozyskać Ilkaya Gundogana. O zainteresowaniu niemieckim pomocnikiem poinformował na Twitchu hiszpański dziennikarz Gerard Romero. Agent piłkarza miał spotkać się z zarządem FC Barcelony, by omówić jego sytuację. Ta wydaje się dla Katalończyków bardzo korzystna. Kontrakt 32-latka z Manchesterem City wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Potem będzie mógł odejść do dowolnego klubu zupełnie za darmo.

FC Barcelona chce ściągnąć Ilkaya Gundogana. To stary znajomy Roberta Lewandowskiego

Opcja zakontraktowania Gundogana ma być bardzo realna. Klub interesował się tym zawodnikiem już od dłuższego czasu, ale dopiero teraz nastały sprzyjające okoliczności. Wykupienie go z Manchesteru City byłoby praktycznie niemożliwe. Poza tym FC Barcelonie wyjątkowo mocno zależy teraz na sprowadzeniu klasowego środkowego pomocnika.

Wszystko przez niepewną przyszłość jej kapitana - Sergio Busquetsa. 34-latkowi również wygasa kontrakt. Początkowo mówiło się, że to jego ostatni sezon na Camp Nou, a od następnego przeniesie się do Interu Miami. Tymczasem wobec problemów finansowych i kadrowych klubu, Xavi namawia go do pozostania na dłużej. Do gry o byłego mistrza świata włączyło się także oferujące olbrzymie pieniądze saudyjskie Al-Nassr. Katalończycy muszą więc przygotować się na jego ewentualne odejście.

Gundogan jest bardzo ważnym elementem układanki Pepa Guardioli. Pomocnik w tym sezonie zagrał w 31 meczach Manchesteru City, strzelił w nich trzy bramki i zanotował trzy asysty. Regularnie zakładał też opaskę kapitana. W sumie przez sześć lat spędzonych w Manchesterze zagrał 284 razy, strzelił 52 gole i miał 36 asyst. Gundogan powinien szybko znaleźć wspólny język z Robertem Lewandowskim. Obaj występowali razem przez trzy sezony w barwach Borussii Dortmund.