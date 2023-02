Real zmniejszył stratę do Barcelony. Wysoka wygrana z Elche. Benzema goni "Lewego"

Real Madryt wygrał z Elche "tylko" 4:0. Dzięki zwycięstwu odrobili trzy punkty do FC Barcelony. Chociaż gospodarzom brakowało skuteczności, to Karim Benzema dzięki dwóm bramkom z rzutów karnych zmniejszył stratę w klasyfikacji strzelców do Roberta Lewandowskiego.

