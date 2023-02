Ojciec Messiego nie doszedł do porozumienia z PSG. Natychmiast poleciał do Barcelony

Ojciec Leo Messiego, Jorge, w środę wieczorem wylądował na lotnisku w Barcelonie. Przybył on do stolicy Katalonii tuż po spotkaniu z władzami PSG w sprawie nowej umowy dla Messiego. Według francuskich mediów wciąż nie doszło do porozumienia Argentyńczyka z paryżanami.

