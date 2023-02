W szatni Realu Madryt wieje chłodem. Gwiazdor nie rozmawia z trenerem. "Relacje praktycznie nie istnieją"

O nieudanej przygodzie Edena Hazarda w Realu Madryt powiedziano już chyba wszystko. Belg, ściągnięty z Chelsea za ogromne pieniądze, okazał się kompletnym niewypałem. Dodatkowo skrzydłowego dręczą kontuzje, między którymi zawodnik nie jest nawet w stanie wrócić do dobrej formy fizycznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Kontuzje i nieporozumienia

Jak dotąd, w sezonie 2022/2023, Hazard wystąpił w zaledwie siedmiu meczach Realu Madryt, strzelając jednego gola i notując jedną asystę. Dla Belga jest to jednak za mało. 32-letni piłkarz liczył na otrzymanie większej liczby minut w trakcie rundy wiosennej, która mogła okazać się kluczowa dla jego dalszej kariery.

Niestety, kilkanaście dni temu klub poinformował o kontuzji Hazarda. Ponownie dała o sobie znać rzepka piłkarza, której więzadła uległy podrażnieniu. To wykluczyło go z treningów na pewien czas, przez co Carlo Ancelotti nie mógł brać pod uwagę swojego zawodnika w trakcie ustalania składu na kolejne spotkania.

Wybudowali całą trybunę na mecz z Legią. Szykuje się wielkie święto

Mimo to, według doniesień "The Athletic", piłkarz czuje się oszukany przez doświadczonego szkoleniowca, który po mistrzostwach świata obiecał mu więcej minut spędzonych na boisku. Od tej pory jednak Belg zagrał jedynie 68 minut w spotkaniu pucharowym przeciwko Cacereno.

- Relacje między Hazardem i Ancelottim nie istnieją. Obaj Panowie praktycznie ze sobą nie rozmawiają - czytamy w materiale "The Athletic", powołującym się na osobę z otoczenia zawodnika.

Katarczycy mogą mieć swoje imperium. UEFA podjęła decyzję

Wszystko w normie

W całym zamieszaniu, działacze i sztab szkoleniowy Realu Madryt nie są zaskoczeni zachowaniem swojego piłkarza. Według nich, Hazard zachowuje się dokładnie tak samo, jak większość zawodników cierpiąca na niedobór gry. Co więcej, Belg nadal pokazuje swój profesjonalizm, nie przeszkadzając swoim kolegom i nadal ciężko pracując. Piłkarz nie wystąpił też publicznie przeciwko swojemu szkoleniowcowi.