Barcelona będzie mieć nowego piłkarza. Padło "Here we go!". Niespodziewany zwrot akcji

FC Barcelona w zimowym okienku transferowym nie sprowadziła żadnego piłkarza. Było blisko, żeby do klubu dołączył Julian Araujo. Jak informował hiszpański dziennik "AS", transfer wysypał się przez błąd komputera. Zabrakło zaledwie 18 sekund. Piłkarz miał trafić do klubu na zasadzie wypożyczenia z klauzulą wykupu w wysokości około czterech milionów euro.

Julian Araujo trafi do FC Barcelony

Władze FC Barcelony złożyły odwołanie do FIFA i czekały na decyzję w tej sprawie. Wydaje się, że odwołanie przyniosło skutek. Według informacji Fabrizio Romano, dziennikarza specjalizującego się w transferach, Julian Araujo ma lecieć do Barcelony podpisać 3,5 letni kontrakt.

- Julian Araujo w Barcelonie. Meksykański prawy obrońca pojedzie jutro do Barcelony. Umowa ostatecznie została zawarta po szalonej sadze Deadline Day. Araujo podpisze kontrakt do czerwca 2026 roku. Umowa uzgodniona z LA Galaxy na nieco mniej niż cztery miliony euro - napisał Romano na Twitterze.

Araujo nie może liczyć na grę w podstawowym składzie FC Barcelony w tym sezonie. Pewniakiem na prawej stronie defensywy jest bowiem bardzo dobrze grający Francuz Jules Kounde. Oprócz niego trener Xavi na tej pozycji może postawić też na Sergiego Roberto.

21-letni Araujo strzelił gola i miał pięć asyst w 40 meczach dla Los Angeles Galaxy we wszystkich rozgrywkach w zeszłym sezonie. W sumie w klubie tym od marca 2019 roku wystąpił w MLS w 98 spotkaniach (gol i czternaście asyst). Jest trzykrotnym reprezentantem Meksyku. Przez fachowy portal "Transfermarkt" wyceniany jest na 6 milionów euro.

FC Barcelona jest na dobrej drodze do zdobycia pierwszego od czterech lat mistrzostwa Hiszpanii. Po 21. kolejkach ma 56 punktów (18 zwycięstw, dwa remisy i tylko jedna porażka). Nad wiceliderem i obrońcą trofeum, Realem Madryt ma aż jedenaście punktów przewagi. Mistrzowie Hiszpanii mają jeden zaległy pojedynek, w środę (godz. 21) zagrają przed własną publicznością z ostatnią drużyną ligi - Elche.

W czwartek FC Barcelona zmierzy się w 1/16 Ligi Europy z Manchesterem United. Na Camp Nou, gdzie Robert Lewandowski na gola czeka od 23 października. Początek meczu o godz. 18.45.