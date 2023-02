"Jest idealnym partnerem dla Lewego". Barcelona odpowiada na ruch Realu

Według informacji hiszpańskiej prasy młody snajper ma być przede wszystkim inwestycją w przyszłość, a pozycja Lewandowskiego jest niezagrożona. Brazylijczyk ma jednak pojawić się w klubie jak najszybciej, by chłonąć etos pracy Polaka, który - jak czytamy - robi w katalońskim klubie największe wrażenie. - Jest idealnym partnerem dla Lewego - czytamy w dzienniku "Sport".

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Odpowiedź na ruch Realu Madryt

Jak podają dziennikarze, transfer młodego snajpera jest obecnie w fazie przygotowywania. Działacze Barcelony są pod wrażeniem talentu 17-latka, który został okrzyknięty przez media "brazylijskim Luisem Suarezem". Po pierwsze, napastnik znakomicie czuje się w polu karnym oraz doskonale czyta grę, co pomaga mu w strzelaniu goli. Po drugie, najlepsze lata jego kariery mogą przypaść na czas gry w Barcy.

Raków Częstochowa szykuje transferowy hit. Wielokrotny reprezentant kraju na celowniku

Potencjalny ruch "Blaugrany" ma też związek z ostatnimi działaniami Realu Madryt. Florentino Perez i jego współpracownicy postanowili ściągnąć do klubu inny brazylijski talent, Endricka, za którego zapłacili 35 mln euro plus potencjalne bonusy. Katalończycy nie chcieli być gorsi, także sięgając po talent z Ameryki Płd.

Problemy finansowe

W ostatnich miesiącach niezwykle istotną kwestią w przypadku działań FC Barcelony na rynku transferowym są kwestie finansowe. W przypadku Vitora Roque nie będzie to aż tak wielki problem. Na ten moment napastnik jest wyceniany na 11 mln euro, co z pewnością jest kwotą w zasięgu lidera La Liga. Niekoniecznie musi być też potrzebna jego rejestracja, gdyż w obecnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby wypożyczenie piłkarza do innego, mniejszego klubu.

Kandydat na asystenta Santosa zabrał głos. Wskazał dodatkowy atut

Trzeci w kolejce

W całym zamieszaniu należy też pamiętać, że 17-letni Roque może latem zostać dopiero trzecim napastnikiem w talii Xaviego. Nastawiony na powrót do Katalonii jest bowiem Pierre-Emerick Aubameyang, który nie jest zadowolony z czasu spędzonego w Chelsea, która skreśliła go z listy piłkarzy zgłoszonych do europejskich pucharów. Gabończyk mógłby dołączyć do Barcy już w lecie.