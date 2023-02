Lewandowski latem zyska rywala? Napastnik podjął decyzję

W ostatnich dniach głośno w mediach zrobiło się o potencjalnej przeprowadzce Pierre'a-Emericka Aubameyanga do USA. Zainteresowane Gabończykiem miało być rzekomo Los Angeles FC. Nadal nie zostały jednak podjęte żadne kroki. Okazuje się, że najprawdopodobniej zostanie do końca sezonu w Chelsea, natomiast ma już skonkretyzowane plany, co do swojej przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Pierre-Emerick Aubameyang chce wrócić do Barcelony. Do końca sezonu pozostanie jednak w Chelsea

Jak poinformował hiszpański Sport, Aubameyang nie ukrywa, że jego marzeniem jest powrót do FC Barcelony. W styczniowym okienku transferowym miał nawet osobiście zadzwonić do władz klubu. Był chętny grać praktycznie za darmo. Na drodze do porozumienia stanął jednak regulamin, który nie pozwala na jego rejestrację. Piłkarz ma być zdeterminowany do powrotu, ponieważ w stolicy Katalonii nadal przebywa część jego rodziny.

Na konferencji prasowej przed meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów szkoleniowiec Chelsea Graham Potter zakomunikował, że 33-latek pozostanie na Stamford Bridge do końca sezonu. - Aubameyang jest z nami w krytycznej sytuacji. Nie pojawił się ostatnio na boisku, ponieważ inni gracze byli bardziej potrzebni. Jest naszą opcją na przyszłość i jestem pewien, że dostanie swoją szansę. Sumiennie pracuje z resztą kolegów, dlatego jesteśmy z niego zadowoleni - powiedział.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Gabończyk wystąpił w tym sezonie w barwach Chelsea łącznie w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił trzy gole. Jego kontrakt z londyńskim klubem kończy się z końcem czerwca 2024 roku. W najbliższą środę, 15 lutego piłkarze Grahama Pottera zmierzą się na wyjeździe w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Aubameyang przyleciał do Dortmundu razem z drużyną, jednak nie pojawi się na boisku, ponieważ nie został zgłoszony do rozgrywek.