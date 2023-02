Real przygotowany na fiasko ws. transferu Bellinghama. Opcja awaryjna - odkrycie Serie A

Latem minionego roku Chwicza Kwaracchelia przeniósł się z Dynama Batumi do Napoli. Gruzin świetnie spisuje się w bieżącym sezonie i szybko podbił serca kibiców, którzy nazywają go "Kvaradoną". Do tej pory rozegrał 23 mecze, w których strzelił 11 goli i zaliczył 14 asyst. - Od kilku lat wiedzieliśmy, że ma wielki talent. Zaskoczeniem było tylko to, w jakim tempie został liderem Napoli - powiedział Sport.pl Kacha Dgebuadze, gruziński dziennikarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Brazylijczyk, który otarł się o polską kadrę. Teraz składa palety i gra w Klasie B

Real Madryt zainteresowany gwiazdą Napoli

Najnowsze doniesienia mediów wskazują, że zawodnik może opuścić Neapol zaledwie po jednym sezonie. Jak informuje Cadena SER, Kwaracchelia wzbudza zainteresowanie Realu Madryt. Działacze hiszpańskiego klubu zamierzają przede wszystkim ściągnąć Jude'a Bellinghama. Anglika łączy się z przenosinami do Madrytu już od zeszłego roku. Real chce wzmocnić również ofensywę i dziennikarze uważają, że w przypadku fiaska negocjacji z Borussią Dortmund w sprawie Bellinghama, władze zespołu skupią się na pozyskaniu Kwaracchelii.

Rosjanie planowali zamach w trakcie meczu LKE? Szokujące wieści. Zatrzymano podejrzanych

Media dodają, że Gruzin chętnie przeniósłby się do Madrytu, ponieważ jest fanem Realu. Problemem w przeprowadzeniu tego transferu mogą być żądania ze strony Napoli. Cadena SER twierdzi, że Włosi oczekują za swojego zawodnika około 100 milionów euro. Real nie ma zamiaru wydawać obecnie takich pieniędzy za Gruzina. Hiszpański klub nie jest jedynym, który interesuje się skrzydłowym. Zdaniem "The Times", piłkarz może trafić również do PSG lub Newcastle.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Między innymi dzięki znakomitej formie Kwaracchelii Napoli jest na najlepszej drodze do sięgnięcia po mistrzostwo Włoch. Po 22 kolejkach jest liderem tabeli z dorobkiem 59 punktów. Nad drugim Interem Mediolan ma aż 15 punktów przewagi.

Real Madryt z kolei zajmuje drugie miejsce w tabeli La Ligi z dorobkiem 45 punktów.

Transferowy hit w I lidze. Wzięli weterana Bundesligi. "Ponad 200 występów"