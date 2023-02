Niepewna przyszłość legendy Realu. Transfer młodej gwiazdy kluczową niewiadomą

Po zdobyciu klubowego mistrzostwa świata Real Madryt przygotowuje się teraz do najważniejszej części sezonu. W nieco ponad miesiąc może rozstrzygnąć się losy całego sezonu: w LaLiga tracą do FC Barcelony już 11 punktów, a w najbliższym czasie zagrają derby z Atletico czy udadzą się na Camp Nou na mecz z liderem. Czekają ich również dwa dwumecze - w Pucharze Króla ponownie zmierzą się z Barcą w El Clasico oraz w Lidze Mistrzów z Liverpoolem.

Przyszłość Modricia zależna od decyzji Kroosa oraz transferu Bellinghama

Tymczasem w biurach na Santiago Bernabeu trwają już prace nad planowaniem i tworzeniem składu na następny sezon. Główną zagwozdką dotyczy dwóch z trzech legend "Królewskich", którym 30 czerwca kończą kontrakty i których sytuacja jest zgoła odmienna. Najmniej dyskusji wzbudza przyszłość Karima Benzemy. Kapitanowi mistrzów Hiszpanii zostanie zaproponowana roczna umowa. Francuz wciąż jest kluczowym graczem w talii Carlo Ancelottiego, ale w tym sezonie zagrał raptem 59 procent możliwych minut z powodu kontuzji mięśniowych. Mimo to zdobył 14 bramek i zanotował 4 asysty w 22 spotkaniach.

Zdecydowanie bardziej zawiła jest sprawa Toniego Kroosa. Niemiec ma zaledwie 33 lata, ale rozważa już możliwość zakończenia kariery wraz z końcem sezonu, a klub czeka na jego decyzję. - Myślę o tym, co robić w przyszłym sezonie, jestem w kontakcie z klubem. W tej chwili nie ma decyzji, ale nie potrwa to długo. Dużo gram i myślę, że nadal mogę pomóc drużynie - był enigmatyczny po ostatnim triumfie w klubowych mistrzostwach świata. Kroos w tym sezonie jest trzecim zawodnikiem pod względem liczby minut w Realu Madryt. Opuścił tylko jedno spotkanie z powodu infekcji.

Najbardziej szczególny jest przypadek Luki Modricia. W wieku 37 lat - we wrześniu skończy 38 - rozegrał w tym sezonie 29 meczów, z czego 21 w podstawowym składzie. Opuścił tylko dwa mecze z powodu dyskomfortu mięśniowego. Chorwat chciałby zostać na kolejny rok i czeka na ruch ze strony klubu. "Królewscy" zwlekają z tym, ponieważ najpierw chcą wiedzieć, czy realny latem będzie transfer na Jude'a Bellinghama.

W najbliższych tygodniach ma rozwiązać się przyszłość Anglika, który ma zdecydować - transfer do Madrytu, czy powrót do ojczyzny i gra w Premier League. Real zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie rywalizować na stopie ekonomicznej z Manchesterem City, United czy PSG - te kluby są w stanie zapłacić za Bellinghama 130 milionów euro. Jednak jak podaje "Marca" na Bernabeu wierzą, że ponownie zadziała magia Realu Madryt i 14 pucharów Ligi Mistrzów.

To, co jest bardzo pewne w polityce kadrowej Realu Madryt, to to, że jeśli Anglik trafi do klubu, to bezdyskusyjnie musi grać w pierwszym składzie. Wówczas przy pozostaniu Kroos na kolejny rok, zabraknie miejsca w kadrze dla Luki Modricia.