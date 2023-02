Hiszpanie piszą o "rewolucji" w Barcelonie. Dotyczy również Lewandowskiego. "Nie mógł znaleźć sposobu"

W niedzielę FC Barcelona wygrała 1:0 z Villarrealem. Dla Katalończyków było to 11. zwycięstwo z rzędu, z czego szóste w La Liga. Dzięki takim wynikom mają aż 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Wpływ na sukces drużyny ma przede wszystkim skuteczna defensywa. W tym sezonie Barcelona straciła jedynie siedem bramek - to najmniej ze wszystkich drużyn, grających w europejskich ligach. Jednak problem stanowi linia ataku. Wicemistrzowie Hiszpanii dominują na boisku, ale nie potrafią postawić przysłowiowej kropki na "i". W ostatnich meczach ligowych skuteczności brakowało również Robertowi Lewandowskiemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowe spotkanie Santosa. O czym rozmawiał z Lewandowskim?

Barcelonę czeka rewolucja. Klub poszuka zmiennika Lewandowskiego

Aż siedem spotkań ligowych w tym sezonie kończyło się skromną wygraną Barcelony - 1:0. Zdaniem hiszpańskiego "Sportu", już latem w klubie może dojść do "rewolucji" i to w formacji ofensywnej. "Xavi wie, że jego drużyna ma problem ze zdobywaniem bramek. I to nie z powodu złej gry, ale braku wykończenia. W ostatnich tygodniach Lewandowski nie mógł znaleźć sposobu na strzelenie gola. Jego koledzy również zawiedli. Tylko Dembele okazał się skuteczny. Projekt wymaga ulepszenia, a rewolucję musi przejść przede wszystkim atak" - czytamy.

Media: Real przygotował listę następców Benzemy. Świetne wieści dla Polaka

Władze Barcelony są świadome problemu i jak twierdzą zagraniczni dziennikarze, już w letnim oknie transferowym postarają się sprowadzić nowych zawodników. Priorytetem będzie pozyskanie zmiennika Lewandowskiego. Choć Polak znakomicie radzi sobie w tym sezonie La Liga - zdobył 14 bramek w 18 spotkaniach - to w ostatnich dwóch meczach ligowych nie wpisał się na listę strzelców.

"Początkowy pomysł polegał na włączeniu do drużyny minimum dwóch piłkarzy, którzy będą prezentować zróżnicowany styl gry i będą mieli nosa do zdobywania bramek. To zawodnik ofensywny i jakiś napastnik, który pozwoli Lewandowskiemu odpocząć w drugim roku kontraktu" - podkreślili dziennikarze.

Sytuacja finansowa Barcelony nie wygląda najlepiej, dlatego sprowadzenie nowych piłkarzy będzie możliwe, gdy z klubu odejdzie kilku graczy. "Sport" wskazuje, że już niedługo z drużyną mogą pożegnać się Ansu Fati i Ferran Torres. Przeciwny ich odejściu jest jednak Xavi. "Zatrzymanie Fatiego na kolejny rok w obecnej sytuacji to luksus. Podobnie jest z Ferranem. Trener chciałby zapobiec sprzedaży tych dwóch piłkarzy, ale uda się to jedynie w sytuacji, gdy do klubu wpłyną dodatkowe pieniądze" - czytamy.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Dziennikarze podkreślili, że ostateczna analiza zostanie przeprowadzona pod koniec sezonu, jednak już w marcu zapadną praktycznie wszystkie decyzje dotyczące planowania letniego okna transferowego.

Barcelona podjęła kluczową decyzję. "Luksusowy" transfer niechcianego piłkarza

Jak na razie Barcelona skupia się na rywalizacji czysto sportowej. Już w czwartek 18 lutego zespół zmierzy się z Manchesterem United w 1/8 finału Ligi Europy. Początek spotkania o godzinie 18:45.