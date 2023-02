Robert Lewandowski ponownie wyróżniony. Tym razem przez FIFA

Robert Lewandowski po raz kolejny został wyróżniony. Tym razem Polak znalazł się na liście piłkarzy nominowanych do jedenastki roku FIFA. Drużynę roku poznamy na gali "The Best FIFA Football Awards", która odbędzie się 27 lutego w Paryżu.

