Gwiazda Realu przeżyła trudne chwile. "Przygotowywaliśmy się na najgorsze"

Federico Valverde od dłuższego czasu nie mógł strzelić gola. Ostatni raz na listę strzelców wpisał się na początku listopada w meczu z Celtikiem Glasgow w Lidze Mistrzów. Wszystkich związanych z Realem Madryt bardzo niepokoiła nieskuteczność Urugwajczyka, a media informowały, że zmaga się z problemami osobistymi. Pomocnik w końcu się odblokował i w ostatnich dwóch meczach strzelił trzy gole.

Żona Federico Valverde wyjawiła, że para przeżywała ostatnio trudne chwile

Dwa z nich padły w finale klubowych mistrzostw świata, w którym Real zmierzył się z Al-Hilal. Po jednej z bramek Valverde wsadził kciuk do ust, a drugą rękę skierował ku niebu. Kibiców zainteresowały powody tej cieszynki, tym bardziej że Real opublikował zdjęcie Urugwajczyka, na którym piłkarz był w trakcie jej wykonywania. Głos w tej sprawie zabrała żona Valverde Mina Bonino. Kobieta zdradziła, że para przeżywała ostatnio trudne chwile i obawiała się, że straci dziecko.

"Niedawno pojawiła się informacja, że straciłam ciążę. Nie mogłam temu zaprzeczyć, ponieważ myśleliśmy, że tak się stanie. Nie mogliśmy się z tym pogodzić. Przez cały miesiąc przygotowywaliśmy się na najgorsze. Ciąża była bardzo zaawansowana i musieliśmy potwierdzić wszystko badaniami. Po miesiącu płaczu, wylewania łez, wczoraj dotarła do nas najmniej oczekiwana wiadomość: z maluszkiem wszystko w porządku. Wszystko jest w normie. Jeszcze to do nas nie dotarło. To był bardzo trudny miesiąc. Dziękuję" - napisała na Twitterze. W komentarzach para otrzymała wiele słów wsparcia.

Real Madryt pokonał w finale klubowych mistrzostw świata Al-Hilal 5:3 i sięgnął po to trofeum już piąty raz w historii. Poza Valverde dwa gole dla hiszpańskiej ekipy strzelił Vinicius, a jedno trafienie dorzucił Karim Benzema. Al-Hilal odpowiedziało dwoma bramkami Luciano Vietto i jedną Moussy Maregi.

Federico Valverde wystąpił w tym sezonie łącznie w 33 meczach, w których strzelił 11 goli i zaliczył cztery asysty.

