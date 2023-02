Barcelona znacznie osłabiona na kolejny mecz. Złe wiadomości dla Xaviego

FC Barcelona pozostaje niepokonana w lidze hiszpańskiej. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza wygrał 1:0 z Villarrealem po bramce Pedriego. Asystę przy tym trafieniu zanotował Robert Lewandowski. Tym samym Barcelona notuje jedenasty kolejny mecz bez porażki i co najmniej do środy powiększa przewagę nad Realem Madryt do jedenastu punktów. "Gdyby Robert Lewandowski był w swojej optymalnej formie, kończyłby ten mecz z dwoma golami i asystą. A tak jest tylko asysta" - pisze Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Xavi będzie miał ból głowy. Ronald Araujo nie zagra w meczu z Cadiz

FC Barcelona podejdzie do kolejnego ligowego meczu z Cadiz ze sporym osłabieniem. To efekt żółtej kartki, jaką otrzymał Ronald Araujo za zagranie ręką przy starciu z Samuelem Chukwueze z Villarreal. Mimo że gra ręką nie była zamierzona, to arbiter ukarał obrońcę. Była to jego piąta żółta kartka w tym sezonie. W związku z tym Xavi nie będzie mógł skorzystać z Araujo w najbliższy weekend i będzie musiał postawić w środku obrony na Andreasa Christensena, Erica Garcię i/lub Julesa Kounde.

Xavi Hernandez chwalił występ Ronalda Araujo przeciwko Villarreal na pomeczowej konferencji prasowej. - Ronald jest zawodnikiem, który najbardziej rozwinął się z piłką przy nodze. Jest wręcz nadzwyczajny, spektakularny, szybki. Do tego dobrze gra w linii i świetnie odbiera piłkę. Araujo gra na niesamowitym poziomie - stwierdził trener Barcelony. "Z majestatycznym Araujo i punktującym Pedrim Barcelona utrzymuje swój niepowstrzymany rytm sukcesów" - pisze hiszpański dziennik "Sport".

Ronald Araujo występuje w pierwszym zespole FC Barcelony od października 2020 roku. Do klubu trafił dwa lata wcześniej, odchodząc za niemal 5 mln euro z urugwajskiego Boston River. Od tego czasu Araujo zagrał niemal sto spotkań w barwach Barcelony, w których strzelił siedem goli i zanotował dwie asysty. Jego kontrakt z klubem z Katalonii jest ważny do końca czerwca 2026 roku.